Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen: Was wir wissen - und was nicht

In der Nacht auf Montag wurden zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz tödlich verletzt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.

Berlin. Schock in der Westpfalz: In der Nacht zu Montag sind zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen worden. Es ist in der Region der erste Fall von Widerstand und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte seit drei Jahren. Die Täter sind auf der Flucht, die Fahnung läuft. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte bestürzt auf die Nachricht.

"Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren", sagte die SPD-Politikerin am Montag. "Meine Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer. Wir werden alles tun, um die Täter dingfest zu machen."

Sie habe dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) jede Unterstützung angeboten, die für eine möglichst schnelle Festnahme der Täter und für die Ermittlungen benötigt werde, sagte Faeser. Vieles zu der Tat liegt aktuell noch im Dunkeln. Was aktuell bekannt ist und was noch nicht lesen Sie hier.

Zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen: Was über die Tat bekannt ist

Es ist etwa 4.20 Uhr, als zwei Polizisten bei einer routinemäßigen Streifenfahrt ein Auto auf der Kreisstraße 22 bei Ulmet in Kreis Kusel in der Westpfalz anhalten wollen. Unvermittelt wird dabei das Feuer auf die Beamten eröffnet. Über Funk fordern sie Verstärkung an. Als ihre Kollegen eintreffen, ist eines der Opfer schon verstorben und das andere schwer verletzt.

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch ihre Kollegen kontaktieren mit den Worten: "Die schießen." Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet.

Tote nach Verkehrskontrolle bei Kusel: Das sind die Opfer

Die Toten sind ein 29 Jahre alter Oberkommissar und seine 24-Jährige Kollegin, eine Polizeianwärterin. Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sie an der Hochschule der Polizei studiert. Für beide kam Hilfe zu spät.

Getötete Polizisten in Rheinland-Pfalz: Das passiert gerade

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten haben nun die Kreisstraße zwischen den Gemeinden Mayweilerhof und Ulmet gesperrt. Zur Stunde werden am Tatort die Spuren gesichert werden. Ein Polizeihubschrauber überfliegt den Tatort, die Bevölkerung wurde um Hilfe gebeten; eine Hotline für sachdienliche Hinweise geschaltet. Die Hotline läuft nach Angaben der Polizei "heiß". Viele Menschen hätten die Schüsse gehört und sich gemeldet. Die Fahndung wurde auch auf das benachbarte Saarland ausgeweitet.

#FAHNDUNG Bei einer Verkehrskontrolle zwischen #Mayweilerhof und #Ulmet im Kreis #Kusel sind heute Morgen eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? pic.twitter.com/vPwzLYjXW3 — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Tote Polizisten: Wer sind die Täter, wohin fliehen sie?

Die Polizei kennt weder die Täter noch das Fahrzeug und die Fluchtrichtung. Erschwerend kommt hinzu, dass von der Straße eine Abkürzung nach Baumholder führt, im Volksmund die Panzerstraße genannt, weil sie dem Militär vorbehalten ist und zu einem Truppenübungsplatz führt. Einheimische berichten, gerade nachts werde die Straße gern von Personen genutzt, die nicht kontrolliert werden wollen, etwa von Autofahrern, die zu viel getrunken haben.

Schüsse auf Polizei: Warum wurde geschossen?

Die Hintergründe der Tat sind ebenfalls unbekannt. Unklar ist bislang, warum die Beamten das Fahrzeug am frühen Morgen kontrolliert haben, warum auf sie geschossen wurde und wieviele Tatverdächtige es gibt. Man könne nicht ausschließen, dass es mehrere Täter gewesen seien, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Kaiserslautern, Christian Erfort, unserer Redaktion.

Es kann sein, dass die Beamten noch Aussagen machen konnten, dies aber aus ermittlungstaktischen Gründen geheim gehalten wird. Unklar ist auch, ob die Beamten zurückschießen konnten.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.