Niederlande: Willem-Alexander und Máxima feiern Hochzeitstag mit Tücken

Berlin. Der Kuss von Beatrix, den sie dem jungen Paar in der Kirche zuwirft. Das Lachen der jungen Máxima in ihrem Traum von weißer Spitze. Der König in golddurchwirkter Parade-Uniform. So feierlich die Trauung des niederländischen Königspaares am 2. Februar 2002 auch war – sie war vor allem eins: herzlich. Die Blumenkinder hüpften fröhlich herum. Da, wo sonst das steife Zeremoniell Gefühle erstickt, erlebte das Volk eine Stunde der großen Emotionen.

20 Jahre nun sind die beiden ein Traumpaar, dem die Herzen zugeflogen sind. Nur in der Corona-Pandemie haben sie es sich durch unsensible Auftritte verscherzt. Eine große Party zum 20. Hochzeitstag können sich die Oranjes nun nicht erlauben.

Eine perfekte Adelshochzeit legte das heutige niederländische Königspaar Máxima und Willem-Alexander. Selten begann eine Ehe so romantisch: Die Sonne strahlt, es ist frühlingshaft warm in Amsterdam. In der Nieuwe Kerk geben sich Kronprinz Willem-Alexander (34) und die Argentinierin Máxima Zorreguieta (30) das Jawort.

Máxima vergießt Tränen bei den Klängen eines Tangos aus ihrer Heimat. Später auf dem Balkon des Palastes küsst sich das Paar, so leidenschaftlich haben Royals sich wohl noch nie geküsst – zumindest nicht vor den Augen der Welt.

Máxima wurde mit knallbunten Kleidern und Highheels zur Stilikone

Doch vom grauen Alltag, der die rosa Wolke verdrängt, ist bei den Oranjes keine Spur. Dutzende von Fotos und Filmaufnahmen beweisen es. Immer sieht man da ein natürlich strahlendes Paar. Und den Eindruck haben auch die Niederländer: Die zwei sind glücklich miteinander. „Sie mögen sich echt, sie können gut miteinander reden und unglaublich viel lachen. Sie sind nicht nur Partner, sondern auch Freunde“, fasst es eine Königshausexpertin zusammen.

Máxima ist die Meisterin der „Bella figura“ — sie gilt nicht nur in den Niederlanden als Stil-Ikone. Ihre hohen Schuhe, die knallbunten Kleider, die großen vor Extravaganz strotzenden Hüte waren das Eine. Aber so, wie Máxima diese Sachen trug, wurde erst ein Schuh draus: Andere hätten verkleidet gewirkt – sie wirkte selbst im sexy Lederkleid einfach nur perfekt.

„Durch ihren Stil hat Maxima die Unterstützung für die Monarchie verbreitert — gerade bei jungen Menschen“, wird die Politologin Marja Wagenaar, die Führungskräfte coacht, häufig zitiert.

Traumpaar: Für Willem-Alexander ist Maxima wie ein Kumpel

Zwischen beide passt kein Blatt. „Máxima bedeutet mir alles. Mein Glück zu Hause, meine Kinder, alles habe ich ihr zu verdanken. Aber sie ist auch mein Kumpel, mein Sparringspartner“, sagte Willem-Alexander in Interviews. Und Máxima fand auch immer nur lobende: „Er ist mein Anker. Er regt mich an, um wirklich meine Arbeit zu tun, aber zugleich hält er mich auch fest.“

Dabei war es keinesfalls Lieben auf den ersten Blick. Denn als die beiden sich auf einer Party in Sevilla 1999 kennenlernten, ging es schief. Er sah genervt auf ihre Fotokamera und dachte, dass sie ein Paparazzo war. Und die Argentinierin sah in dem langen rotblonden Holländer nur einen Griesgram. „Es war Liebe auf den dritten Blick“, witzelte Willem-Alexander später. Und Máxima: „Ich fand ihn echt nicht nett, aber das hat sich geändert.“

Winterurlaub in Lech: Beatrix (l-r), König Willem-Alexander der Niederlande und seine Ehefrau Königin Maxima.

Foto: Dietmar Stiplovsek / dpa

Königin Beatrix wollte aus ihr ein Tulpenpferd machen

Königin Beatrix hatte die bürgerliche Katholikin schon beim ersten Treffen in ihrem toskanischen Sommerhaus ins Herz geschlossen. Maximas’ Latina-Charme war ein Segen für ihren spröden Sprössling. Sie brachte Glamour ins Haus.

„Du musst so niederländisch werden wie ein Tulpenfeld“, soll ihr Beatrix gesagt haben. Ein riesiger Hof-Stab arbeitete sich daran ab, aus ihr eine perfekte Oranje-Prinzessin zu machen. Natürlich lernte sie Niederländisch, lernte, die Etikette zu beherrschen. Und lernte, ihre Spontaneität nicht aufzugeben. Das sei ihr absolutes Markenzeichen, werden Royal-Experten nicht müde zu erwähnen.

„Sie ist hundert Prozent authentisch und zeigt eine beeindruckende Präsenz“, sagt die argentinische Designerin Graciela Naum, die sie seit 20 Jahren kennt. Sie gehört zu Maximas Lieblings-Modemacherin - ebenso wie Oscar de la Renta, Edouard Vermeulen von Natan und Jan Taminiau, der als Favorit für die Krönungsrobe gilt.

Máxima: Argentinierin hat belastende Vergangenheit

Über Máximas Glück hing stets die Vergangenheit ihres Vaters Jorge Zorreguieta gehörte in den 1970er Jahren der Militärjunta Argentiniens an. Erst nach einem Kompromiss stimmte das Parlament der Hochzeit zu. Máximas Vater durfte nicht zur Hochzeit kommen. Es war eine harte Zeit für die junge Frau. Doch nach der Hochzeit stand das Glück auf dem Programm: Elf Jahre lang konnte das Paar auf dem Landgut Eikenhorst bei Den Haag einfach nur das Leben genießen – und die Geburten ihrer drei Kinder: Kronprinzessin Amalia kam 2003, Alexia 2005, und Ariane wurde 2007 geboren.

2013 war die Ruhe vorüber – die Thronbesteigung veränderte ihr Leben. Der König hat als Staatsoberhaupt viele Verpflichtungen, und seine Frau unterstützt ihn. „Sie sind ein gutes Team“, hieß es von Royalty-Experten. Und das Volk sah das genauso: Das Paar glänzte bei fröhlichen Anlässen. Volksfeste, Partys und auf den offiziellen Familienfotos. Und bei Sport-Wettkämpfen sitzt es auf der Tribüne, mit Fähnchen in der Hand und in Knallorange.

Tod von Friso erschütterte das Familienleben

Máxima war von Anfang an das beliebteste Mitglied der Oranje-Familie – und das ausgerechnet bei dem hemdsärmeligen Radfahrer-Volk mit dem Leitspruch: „Sei normal, dann bist du schon verrückt genug.“

Aber es kamen auch schwere Zeiten. Erst der Tod von Willem-Alexanders Bruder Friso nach einem schweren Lawinenunglück. Und 2018 erschütterte der Suizid von Máximas jüngster Schwester Inés die Familie.

Schwerste Krise durch die Katastrophe mit Flugh MH17

Die bisher schwerste Prüfung als Königspaar war im Juli 2014 die Katastrophe mit Flug MH17. Das Passagierflugzeug war über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. Die meisten der 298 Opfer waren Niederländer. Tief bewegt bezeugte das Königspaar den Angehörigen sein Mitgefühl.

Die Herzen der Niederländer waren immer bei ihrem Königspaar. Doch die Pandemie hinterließ Kratzer im Ansehen. Mehrfach verstieß die Familie gegen die Corona-Regeln. Als sie 2020 schnell in ihre Ferienvilla nach Griechenland jetteten, während alle Bürger zuhause bleiben sollten, kam das gelinde gesagt gar nicht gut an.

Nach Corona-Party: Entschuldigung per TV-Ansprache

Da nutzte auch die Demut nichts. Willem-Alexander und Máxima machten einen tiefen Kniefall und entschuldigten sich in einer TV-Ansprache. Doch ob sie das echt meinten, bezweifeln inzwischen viele. Denn ein Jahr später feierte die Familie den 18. Geburtstag von Kronprinzessin Amalia groß – während für die Normalbürger Partys verboten waren. Die Popularität der Oranjes sank auf einen Tiefstwert. „Die soziale Antenne der Oranjes ist nicht gut eingestellt“, sagte der Historiker Gerard Aalders.

Die Party zum 20. Hochzeitstag wird wohl ausfallen. Dass die beiden feiern, daran gibt es jedoch keinen Zweifel. Schon im vergangenen Jahr ging der König vor seiner großen Liebe erneut auf die Knie und wiederholte nach den Heiratsantrag – zumindest fürs Instagram-Foto - auf Schlittschuhen.