Amazon: Probleme mit Alexa-Geräten – Server-Störung?

Amazon verlässt sich nicht mehr nur auf das Online-Geschäft. Mit dem Smart-Home-System "Alexa" macht sich der Konzern in vielen Haushalten breit.

Netzwerk Amazon: Tausende Nutzer melden Alexa-Störung – Server down?

Berlin. Tausende Amazon-Kunden melden am Freitagmorgen Störungen. Scheinbar hat das Unternehmen in Deutschland ein Serverproblem. Dieses liegt aber wohl nicht bei der Webseite der Handelsplattform. Vielmehr beschwerten sich Nutzer ab ungefähr 8.00 Uhr vor allem drüber, dass sie Lampen nicht mehr ein- und ausschalten konnten, Radiosendungen nicht abgespielt wurden oder die Kaffeemaschine nicht ansprang.

Amazon Alexa Störung. Jetzt muss ich im Dunkeln arbeiten, weil Madame die Lampen nicht anschaltet. 🤓 — C. (@MoviezKult) January 21, 2022

Der Grund: Amazon ist nicht nur der weltweit größte Online-Händler – der Konzern ist auch Anbieter des Smart-Home-Systems „Alexa“.

Ein "Amazon Echo Dot", eins der Geräte, das die Sprachassistentin Alexa unterstützt.

Über Alexa-fähige Geräte lassen sich Produkte, die mit dem hauseigenen Wlan verbunden sind, per Stimme steuern, also beispielsweise an- und abschalten. Der Sprachassistent benötigt dafür nicht nur eine Internetverbindung im Heimnetzwerk – sondern auch zum Amazon-Server.

Tausende Nutzer melden Probleme mit Alexa – Server gestört?

Auf Ansprache mit dem Aktivierungswort „Alexa“ erwidern die Geräte lediglich „Leider ist etwas schiefgelaufen, versuche es später wieder“ oder „Ich habe momentan leider Schwierigkeiten, dich zu verstehen“. Die zugehörige App kann zwar grundsätzlich bedient werden, doch auch hier funktioniert die Spracherkennung nicht.

Da derart viele Nutzer betroffen sind, ist davon auszugehen, dass die Serververbindung aktuell fehlschlägt. Ein Neustart des eigenen Wlan-Routers oder der Alexa-Geräte dürfte sich daher nicht lohnen. Die Störung muss von Amazon behoben werden, da es sich um einen Cloudservice handelt.

