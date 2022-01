Im nordrhein-westfälischen Hagen hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus zwei Todesopfer gefordert. Es gibt erste Erkenntnisse, die Brandursache ist jedoch noch nicht bekannt.

Einsatzkräfter der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz.

Unglück Zwei Tote und acht Verletzte bei Hausbrand in Hagen

Hagen. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagen (NRW) haben Helfer zwei Tote entdeckt.

Zudem gab es zwei Schwerverletzten und sechs Menschen mit leichten Verletzungen. Zunächst hatten Feuerwehrleute eine noch nicht identifizierte Frau gefunden, die bei dem Unglück am Donnerstagmittag ihr Leben verloren hatte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft zu ersten Erkenntnissen mitteilten. Außerdem berichteten sie von einer noch vermissten Person. Diese wurde später in dem Haus ebenfalls tot gefunden, wie es am Abend hieß.

Die Einsatzkräfte brachten Hausbewohner in Sicherheit. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden, erklärten die Ermittler.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-790710/2