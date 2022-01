"Let's Dance" 2022: Die Kandidaten der RTL-Tanzshow

Die beliebte RTL-Show "Let's Dance" geht am 18. Februar 2022 in die nächste Runde. Diese Promis messen sich auf der Tanzfläche.

Berlin. Die beliebte RTL-Tanzshow "Let's Dance" geht 2022 in die 15. Runde. Wer nicht weiß, worum es geht: Prominente und Profitänzerinnen und -tänzer bilden Paare und üben danach verschiedene Tänze ein. Anschließend werden sie von einer Jury und dem Publikum für ihre Leistung bewertet. Jedes Jahr erwarten die Fans der Show mit Spannung, welche Promis sich der Herausforderung "Let's Dance" stellen und ab dem 18. Februar an der Show teilnehmen.

Am Donnerstag veröffentlichte RTL die Namen der teilnehmenden Prominenten, die in der neuen Staffel dabei sind.

Caroline Bosbach, Nachwuchspolitikerin und Autorin

Caroline Bosbach ist die älteste Tochter des CDU-Urgesteins Wolfgang Bosbach. Nach ihrem Studium arbeitete sie als freie Moderatorin. 2021 erschien ihr erstes Buch, in dem Bosbach ihre Vision von einer bürgerlichen Mitte erklärte. Diese Vision will sie – wie ihr Vater – in der CDU umsetzen. Seit Oktober 2021 ist sie Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates in der Partei.

Mathias Mester, Paralympics-Star

Der 1986 in Münster geborene Mathias Mester ist eins der Gesichter des paralympischen Sports in Deutschland. Mit einer Größe von 1,42 Metern ist er außerdem der erste Kleinwüchsige, der bei "Let's Dance" mitmacht. Bekannt wurde er durch seine sportlichen Leistungen: Neben einer Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking gewann er Silber im Kugelstoßen. Außerdem wurde Mester mehrfacher Welt- und Europameister im Speerwurf.

Michelle, Schlagersängerin

Seit Anfang der 1990er-Jahre ist die Schlagersängerin Michelle ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Vier ihrer Alben erreichten in Deutschland Goldstatus, verkauften sich also mehr als 100.000 Mal hierzulande. Zwar landete ihr letztes Album "Anders ist gut" im Jahr 2020 nur auf dem sechsten Chartplatz, das wird die Sängerin aber nicht davon durchhalten, bei "Let's Dance" voll durchzustarten.

Sarah Mangione, Schauspielerin

Auch die deutsche Fernsehschauspielerin Sarah Mangione ist in der 2022-er Ausgabe von "Let's Dance" dabei. Zu Beginn ihrer Fernsehkarriere arbeitete die 31-Jährige bei verschiedenen Pro7-, RTL-, und Sat1-Formaten als Moderatorin. Seit 2018 ist sie immer wieder als Schauspielerin tätig und spielte in der 2019 und 2020 laufenden Serie "Herz über Kopf" ihre erste Hauptrolle.

Timur Ülker, Schauspieler und Musiker

Wer deutsche Fernseh-Soaps mag, könnte Timur Ülker kennen. Der 32-Jährige spielte zwei Jahre lang in der Sendung "Köln 50667" die Hauptrolle des Cem Arslan. Seit drei Jahren ist er außerdem als Nihat Günay in der RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" einer der Hauptdarsteller. Bei "Let's Dance" bleibt Ülker also seinem gewohnten RTL-Umfeld treu.

Cheyenne Ochsenknecht, Model und Influencerin

Die 21-Jährige Cheyenne Ochsenknecht ist nicht nur Tochter des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und Schwester von Jimi-Blue und Wilson-Gonzales Ochsenknecht, sondern auch selbstständig sehr erfolgreich. Neben 380.000 Followerinnen und Followern auf Instagram hat sie auch schon einige Modeljobs für große Labels wie Prada, Riani und Les Éclaires absolviert. Bei "Let's Dance" könnte sie die Tanzfläche in einen Catwalk verwandeln.

Hardy Krüger jr., Schauspieler und Autor

Der Schauspieler Hardy Krüger jr spielt seine Siegchancen bei "Let's Dance" selbst herunter. Sogar seine Frau halte ihn für keinen guten Tänzer, erzählt Krüger RTL. Dabei ist der 53-Jährige ein Multitalent: Man kennt ihn aus verschiedenen Rollen im Fernsehen, aber auch als Theaterdarsteller, als Fotografen und als Autor. Außerdem ist Krüger Unicef-Botschafter und setzt sich gegen Kinderprostitution ein.