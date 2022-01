Scheitel von Rhein-Hochwasser für den Abend erwartet

Köln/Mainz. Nach dauerhaften Regenfällen in den vergangenen Tagen ist der Pegelstand des Rheins erwartungsgemäß weiter gestiegen. In Köln stand er nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) am Donnerstagmorgen bei 6,78 Metern.

Ab 6,20 Metern gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Schiffe dürfen dann nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren. Den Höchststand dieser "kleinen Hochwasserwelle" erwarten die StEB bereits am Donnerstagabend mit 6,85 Metern. Von Freitag an werde der Pegelstand dann voraussichtlich wieder sinken.

In Rheinland-Pfalz rechnet die Hochwasservorhersagezentrale von Freitag an mit fallenden Wasserständen. Nach zuletzt viel Regen würden die Wasserstände an den Pegeln am Mittelrhein am Donnerstag nur noch langsam steigen, teilte die Behörde in Mainz mit. "Die Höchststände werden nach derzeitigen Vorhersagen im Laufe des Abends erreicht", erläuterten die Experten am Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-614019/2