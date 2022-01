Booster mit Johnson & Johnson gegen Omikron: So wirksam ist der Impfstoff

In Deutschland können sich die Menschen seit mehreren Wochen eine dritte Impfung, eine sogenannte Booster-Impfung, gegen das Coronavirus geben lassen. Jetzt ist bereits eine vierte Impfung im Gespräch.

Pandemie Corona: So wirkt Johnson & Johnson-Booster gegen Omikron



Wie wirkt ein Booster mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff gegen Omikron?

Laut einer Studie hat das Corona-Vakzin eine hohe Wirksamkeit

Das Vakzin schützt demnach vor allem gut vor einer Hospitalisierung nach einer Omikron-Infektion

Gute Nachrichten im Kampf gegen die Omikron-Variante: Vorläufige Ergebnisse einer Studie aus Südafrika deuten darauf hin, dass Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson besonders gut gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen.

Der Vektorimpfstoff biete bei zweimaliger Verabreichung einen 85-prozentigen Schutz gegen eine Krankenhauseinweisung wegen einer Omikron-Infektion, teilte der Südafrikanische Medizinische Forschungsrat am Donnerstag mit. Anders als den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca ist beim J&J-Vakzin für die Grundimmunisierung nur eine Dosis erforderlich.

Der Forschungsrat hatte für die Studie 69.000 Mitglieder des medizinischen Personals, die zwei J&J-Dosen erhalten hatten, mit einer Gruppe ungeimpfter Menschen verglichen. Die Untersuchung fand zwischen dem 15. November und dem 20. Dezember statt, und damit in einer Zeit, in der in Südafrika der Anteil der Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante von 82 auf 98 Prozent stieg.

Die Studie, die noch nicht von außenstehenden Wissenschaftlern begutachtet wurde, gibt auch Hinweise darauf, wie sich die Wirkung der Booster-Impfung entfaltet. Ihre Wirksamkeit gegen eine Krankenhauseinweisung wegen einer Omikron-Infektion lag demnach in den ersten zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis bei 63 Prozent, ein bis zwei Monate nach dem Boostern betrug sie hingegen 85 Prozent.

Johnson & Johnson-Impfstoff bietet große Vorteile

Der Vektorimpfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson ist wegen seiner logistischen Vorteile für den afrikanischen Kontinent besonders interessant. Die Studienautoren kommentierten entsprechend, ihre Ergebnisse seien bedeutend, da Afrika verstärkt auf das J&J-Vakzin setze. Der J&J-Wissenschaftler Mathai Mammen erklärte, die Studie zeige, dass das Vakzin „über die Zeit stark und stabil bleibt, auch gegen zirkulierenden Varianten wie Omikron und Delta“.

Frühere Laborstudien hatten ergeben, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson die Produktion von das Coronavirus neutralisierenden Antikörpern gegen Omikron weniger stark anrege als mRNA-Impfstoffe wie der von Biontech/Pfizer. Dass das J&J-Vakzin im menschlichen Körper aber offenbar besser wirkt als angenommen, könnte an einer verstärkten Reaktion eines anderen Teils des menschlichen Immunsystems, der sogenannten zellulären Immunantwort, liegen.

Auch Kreuzimpfung mit Johnson & Johnson besonders effektiv

Eine kleine Studie des Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston weist darauf hin, dass eine Booster-Impfung mit dem J&J-Vakzin nach zwei Impfdosen von Biontech/Pfizer mehr Schutz gegen schwere Covid-19-Erkrankungen bieten könnte als drei Biontech/Pfizer-Dosen. Nach drei Dosen Biontech/Pfizer nahmen demnach die Antikörper deutlich zu, gingen allerdings innerhalb weniger Wochen auch wieder zurück.

Nach einer J&J-Boosterimpfung sei das Niveau der Antikörper nach vier Wochen hingegen deutlich höher gewesen, schilderten die Studienautoren. Allerdings waren nur 65 Probanden an der Untersuchung beteiligt. (pcl/afp)