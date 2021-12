In einem Wohnhaus in Glinde fallen Schüsse. Drei Menschen sind tot, darunter zwei Kinder. Eine Frau ist offenbar schwerverletzt. Die Hintgergründe sind noch unbekannt.

Die Spurensicherung arbeitet am Tatort. In dem Haus ist es zu einer Tat mit allem Anschein nach mehreren Toten gekommen. Drei Leichen wurden aus dem Haus gebracht.

Kriminalität Schüsse in Haus bei Hamburg - Zwei Kinder und Mann tot

Glinde. In einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind drei Tote gefunden worden. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mitteilten.

Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine durch Schüsse schwer verletzte Frau wurde ebenfalls entdeckt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-514235/2