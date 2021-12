Corona-Gipfel: Welche neuen Regeln kommen wegen Omikron?

Am Dienstag kommen Bund und Länder zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen. Wegen Omikron könnten schon bald schärfere Maßnahmen kommen.

Berlin. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich rasant aus – deshalb könnten schon bald strengere Corona-Regeln zum Infektionsschutz kommen. Noch vor den Weihnachtsfeiertagen beraten Bund und Länder am Dienstag über das weitere Vorgehen. Darauf verständigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntagabend.

Corona-Gipfel: Kritische Infrastruktur schützen

Bei den Bund-Länder-Beratungen soll es um vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehen. Auch weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung infolge der Omikron-Welle werden diskutiert. Das teilten nach der Absprache von Scholz und Wüst beide Seiten mit.

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Sonntag vor einer "neuen Dimension" im Pandemiegeschehen durch Omikron gewarnt. "Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen", heißt es in der Stellungnahme, der alle 19 Mitglieder zugestimmt haben. Lesen Sie dazu: Omikron: Expertenrat fordert strengere Kontaktbeschränkungen

Bund-Länder-Gipfel: Welche Corona-Regeln kommen jetzt?

Konkrete Obergrenzen für Zusammenkünfte oder Veranstaltungen werden in der Stellungnahme des Expertenrats nicht genannt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen erfahren haben will, sollen aber bereits bestimmte Maßnahmen im Gespräch sein:

Demnach werde darüber diskutiert, die Obergrenze für Veranstaltungen in Innenräumen von 50 auf 20 bis 25 Teilnehmende zu senken.

Unter freiem Himmel werde die Grenze von 200 auf 100 Teilnehmende herabgesenkt.

Diskotheken und Clubs könnten geschlossen werden.

Diese Maßnahmen könnten laut RND nach Weihnachten, aber noch vor Silvester in Kraft treten. "Die große Silvesterparty kann in diesem Jahr wieder nicht stattfinden", sagte Wüst am Montag im "Morgenmagazin" der ARD.

Zudem mahnte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz einen Plan für den Fall an, dass sehr viele Menschen zur gleichen Zeit an der Omikron-Variante erkranken. "Es muss Notfallpläne geben, um einen stabilen Betrieb fortzusetzen von allem, was Daseinsvorsorge ist", betonte er. Als Beispiele nannte er Strom- und Wasserversorgung, die Müllabfuhr und den Gesundheitssektor. Die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk könnten im Notfall Unterstützung leisten.

Omikron: Wie wahrscheinlich ist ein neuer Lockdown?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schloss einen weiteren Lockdown vor Weihnachten am Sonntag aus. Auf die Frage, was mit der Zeit nach den Feiertagen sei, sagte der Politiker in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen": "Ich glaube, auch da werden wir keinen harten Lockdown haben." Auf Twitter verwies er allerdings darauf, dass man eine offensive Booster-Impfkampagne fahren und "die Maßnahmen der Kontaktreduktion verschärfen" müsse.

(raer/dpa/afp)