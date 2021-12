Berühmte Statue New York: "Fearless Girl" darf vorerst bleiben

Die Statue "Fearless Girl" (Furchtloses Mädchen) vor der New Yorker Börse.

Wehendes Kleid, Pferdeschwanz und in die Hüften gestemmte Hände: Die Statue des furchtlosen Mädchens muss die New Yorker Wall Street nun doch nicht verlassen - zumindest nicht in den nächsten drei Jahren.