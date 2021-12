Mirco Nontschew: Todesursache unklar – Freunde und Kollegen sind erschüttert

Berlin.

Mirco Nontschew ist tot

Der Comedian verstarb überraschend vergangene Woche

Die Todesursache ist unklar – Freund und Kollegen sind erschüttert

Comedian Mirco Nontschew ist laut einem Bericht im Alter von 52 Jahren gestorben. Der Manager und enge Freund Bertram Riedel sagte der "Bild"-Zeitung: "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit." Am späten Nachmittag bestätigte die Deutsche Presse-Agentur den Medienbericht.

"Bild" zufolge ist Nontschew bereits in der vergangenen Woche gestorben. Über die Ursache des Todes ist bislang nichts bekannt. Erst vor kurzem war der Komiker noch in "Bully" Herbigs Sendung "LOL - Last One Laughing" zu sehen. Nontschew war auch in Staffel drei der Comedy-Show dabei, die im Frühjahr 2022 bei Amazon Prime laufen soll.

Freunde und Kolleginnen des Komikers zeigten sich am Samstag erschüttert über den Tod Nontschews. Komiker-Kollege Torsten Sträter etwa twitterte: "Dieser Mann war 100 Komiker in einem eine verrückte Wundertüte des Humors. Es ist so ungerecht." Die Autorin Jasmina Kuhnke schrieb ebenfalls bei Twitter: "Viel zu früh und unendlich traurig." Ihr einziger Trost sei, "im Himmel wird jetzt ein bisschen mehr gelacht". Stand-up Comedian Ingmar Stadelmann schrieb: "Er war einfach der Lustigste. Ruhe in Frieden."

Mirco Nontschew, das Genie der absurden Comedy, einzigartig in der Fülle dessen, was er war und konnte, ist nicht mehr da. Dieser Mann war 100 Komiker in einem, eine verrückte Wundertüte des Humors, ein Stern. Es ist so ungerecht. — Torsten Sträter (@TStraeter44149) December 4, 2021

Mirco Nontschew: Bekanntheit durch "RTL Samstag Nacht"

Nontschew wurde 1969 in Ost-Berlin geboren und machte zunächst eine Ausbildung zum Mechaniker. Später zog er nach Westdeutschland, wo Moderator und Produzent Hugo Egon Balder auf ihn aufmerksam wurde.

Bekanntheit erlangte der Sohn eines Musikers und einer Journalistin durch die Sendung "RTL Samstag Nacht", er zählte 1993 auch zu den Gründungsmitgliedern der Comedy-Reihe.

Nontschew lebte in Berlin und hinterlässt eine Frau und zwei Töchter. (les)