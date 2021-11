Corona-Gipfel: Bars und Clubs könnten geschlossen werden

Nach Bund-Länder-Beratungen am Dienstag sollen am Donnerstag beim Corona-Gipfel neue Regeln beschlossen werden. Müssen Clubs schließen?

Berlin. Für den Kampf gegen die immer bedrohlichere Corona-Welle in Deutschland kommen schärfere Beschränkungen in der Adventszeit für Millionen Bürger und die Wirtschaft in Sicht. Bund und Länder haben auf einem informellen Corona-Gipfel am Dienstag über bundesweit einheitliche härtere Maßnahmen beraten, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Nach einem Beschlussentwurf der unionsgeführten Länder sowie Baden-Württemberg sollen Clubs und Diskotheken geschlossen werden.

Laut dpa-Informationen verständigten sich sogenannten B-Länder, die unions-geführten Bundesländer, vor den Beratungen am Dienstag auf einen fünf Punkte umfassenden Forderungskatalog mit Schutzmaßnahmen. Bei Clubs und Diskotheken handele sich um Bereiche, die mit einem besonderes hohen Risiko für Mehrfachansteckungen verbunden seien. Einen Beschluss hierzu fasste die Bund-Länder-Runde am Dienstag aber noch nicht.

Die Chefs der Staatskanzleien sollen aus den unterschiedlichen Papieren mit Vorschlägen zur Corona-Politik bis zum nächsten Corona-Gipfel am Donnerstag einen Beschlusstext erarbeiten. Zwar gebe es schon in vielen Punkten Übereinstimmung, aber Beschlüsse sollten Donnerstag gefasst werden.

Bars, Clubs und Diskos: Lauterbach fordert Schließung

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hatte eine Schließung von Bars, Clubs und Diskotheken bereits am Montag gefordert. Nach seiner Einschätzung sei dies unumgänglich, so Lauterbach im Fernsehsender Phoenix. Am Dienstag bekräftigte er seine Forderung auf Twitter.

(2)

-Diskos, Bars, Clubs jetzt schliessen

-2G/2G+ im Einzelhandel und in Gastro mit Kontrollen und hohen Strafen

-Grossveranstaltungen jetzt absagen

So kommt man ohne Lockdown bis zum Ufer der Boosterimpfung. Ziel ist Vermeidung von Tod und Leid, nicht nur Intensivkapazität — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 30, 2021

Mehrere Länder haben dies schon umgesetzt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte ebenfalls Verschärfungen in Aussicht. Dort sollen unter anderem Diskotheken und Clubs schließen. Die Abgabe von Alkohol im öffentlichen Raum soll verboten werden, sofern sich die Lage auf den Intensivstationen nicht bessert. Auch im Saarland müssen Clubs schließen.

Corona-Gipfel: Bars, Clubs, Impfpflicht und Ausgangssperren

Am Donnerstag soll unter anderem gemeinsam über einheitliche Linien für Einschränkungen bei Großveranstaltungen und die Ausweitung von 2G-Regeln auf den Einzelhandel entschieden werden. Neben einer geplanten Impfpflicht für Einrichtungen mit verwundbaren Menschen wie Pflegeheime solle auch "eine zeitnahe Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht" vorbereitet werden. (bef/dpa)