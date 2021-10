"Ignatz": Hier wird das Sturmtief für Unwetter in Deutschland sorgen

Am Mittwoch erreicht Tief Ignatz die Küste und bringt ordentlich Wind mit. In höher gelegenen Gebieten kann es zu Orkanböen kommen.

In Deutschland wird es in den kommenden Tagen stürmisch

Berlin. Die Woche beginnt für Oktober-Verhältnisse eigentlich recht schön - doch im Laufe der Woche werden weite Teile Deutschlands wohl von heftigem Wind und orkanartigen Böen betroffen sein. Tief "Ignatz" wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für die erste Sturmlage in diesem Herbst sorgen.

Kurz bevor das Tief seine volle Wirkung entfaltet, wird es noch einmal richtig warm in vielen Regionen. Der Wind bringt nämlich zuerst subtropische Luft mit Temperaturen von mehr als 20 Grad im Süden und in der Mitte Deutschlands mit sich. An den Alpen ist lokal sogar noch ein Sommertag mit Temperaturen von 25 Grad möglich. Allerdings ist für die Tage auch Regen zu erwarten. Bereits ab Mittwoch wird Tief "Ignatz" aber schon im Norden für Windstärke sieben sorgen.

Tief "Ignatz": So könnte der Sturm Deutschland treffen

Einen Tag später dürften dann aber weite Teile Deutschlands von dem Orkantief betroffen sein. Laut DWD wird "Ignatz" ab der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag selbst für schwere Sturmböen sorgen, auch vereinzelte orkanartige Böen werden nicht ausgeschlossen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das sogenannte Hauptwindfeld erreicht den Westen Deutschlands in der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag und breitet sich laut Prognose bis zum Donnerstagmorgen bis in die Mitte und auf den Südwesten Deutschlands aus. In den Vormittagsstunden des Donnerstags erfasst der Sturm den Osten und Südosten des Landes, am Nachmittag den Norden. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei 12 bis 16 Grad, im Südosten sind noch vereinzelt Höchstwerte von 18 Grad möglich.

Aktuell gewinnt der Süd- bis Südwestwind schon im nördlichen Teil Deutschlands an Tempo. Das Unwetter wird daher zuerst auf die Nordseeküste treffen. Hier sei schon in der Nacht zu Mittwoch mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer zu rechnen, schätzen Experten.

In Cuxhaven schlägt das Wasser der Nordsee an den Strand.

Foto: dpa

Das Sturmzentrum wird wohl erst einmal im Südwesten liegen, doch auch flache Regionen in Mitteldeutschland dürften vom Wind mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Kilometern pro Stunde betroffen sein. In Gipfellagen sind sogar schwere Sturmböen, auf dem Brocken im Harz und im Erzgebirge werden Orkanböen mit über 120 km/h Geschwindigkeit erwartet.

Diese Wind-Geschwindigkeiten erwarten Wetterexperten in den einzelnen Regionen:

Flachland: Regenschauer und Sturmböen von 70 bis 90 km/h

Bergland: Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 110 km/h

Gipfellagen: Orkanböen zwischen 120 und 150 km/h

Zum Wochenende: Weniger Wind, dafür mehr Regen

Am Freitag wird sich Tief "Ignatz" wieder beruhigen. Doch das Wetter bleibt ungemütlich. Viele Wolken bedecken den Himmel und gebietsweise regnet es. An den Küsten kann es zu kräftigen Schauer kommen, teils mit Graupel, Blitz und Donner. Die Temperaturen sinken ebenfalls. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 6 bis 13 Grad. Der milde Herbst verabschiedet sich mit "Ignatz" also vorerst. (lgr/bml/dpa)