Orkan-Alarm in Deutschland: Hier wird es besonders stürmisch

Am Mittwoch erreicht Tief Ignatz die Küste und bringt ordentlich Wind mit. In höher gelegenen Gebieten kann es zu Orkanböen kommen.

In Deutschland wird es in den kommenden Tagen stürmisch

Berlin. Noch kann man in Deutschland vielerorts relativ milde Temperaturen genießen. Am Mittwoch wartet sogar der wärmste Tag der Woche. Doch mit dem guten Wetter ist bald Schluss. Denn über Deutschland zieht es sich zusammen. Tief Ignatz lässt grüßen.

Mittwoch: Das stürmische Wetter erreicht die Küste

Aktuell gewinnt der Süd- bis Südwestwind besonders in der Nordhälfte an Tempo. Das Unwetter wird wohl zuerst auf die Nordseeküste treffen. In der Nacht zu Mittwoch sei mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer zu rechnen, wie die Meteorologin Adrienne Jeske auf wetter.net schreibt. Auch Gewitter an der Nordsee sind möglich. Im Verlauf der Nacht sollen die Böen die Ostseeküste treffen.

Orkanartige Böen in flachen Gebieten am Donnerstag

Doch damit ist das ungemütliche Wetter noch nicht vorbei. In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wird der Herbststurm dann seine ganze Kraft entfalten. Vor allem der Südwesten wird die maximale Windstärke zu spüren bekommen. Orkanartige Böen sind auch in flachen Regionen erwartbar.

Anschließend wird der Sturm laut Jeske in Richtung Südosten und Mitteldeutschland ziehen. Derweil nimmt der Wind weiter an Fahrt auf und Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen. In Gipfellagen sind sogar schwere Sturmböen, auf dem Brocken im Harz auch Orkanböen mit fast 120 Kilometer pro Stunde möglich.

Zum Wochenende: Weniger Wind, dafür mehr Regen

Am Freitag wird sich Tief Ignatz wieder beruhigen. Aber das Wetter bleibt ungemütlich. Viele Wolken bedecken den Himmel und gebietsweise regnet es. An den Küsten kann zu kräftigen Schauer kommen, teils mit Graupel, Blitz und Donner. Die Temperaturen sinken ebenfalls. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 6 bis 13 Grad. (lgr)