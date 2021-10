Corona: Tony Marshall trotz Impfung auf Intensivstation

Trotz vollständiger Corona-Infektion ist Tony Marshall schwer an Covid-19 erkrankt. Der Schlagersänger muss künstlich beatmet werden.

Schlagersänger Toni Marshall posiert im Juli 2021 während der Eröffnung der "Tony Marshall Galerie" in Moosbronn bei Gaggenau.

Berlin. Tony Marshall ist schwer an Covid-19 erkrankt. Der Schlagerstar muss auf einer Intensivstation behandelt werden. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Marshalls Manager Herbert Nold.

Der 83-jährige Musiker muss dem Bericht zufolge künstlich beatmet werden. Die Zeitung beschreibt seinen Zustand als "kritisch". Wo sich der Sänger angesteckt haben könnte, ist unklar. Sein Manager bestätigte jedoch, dass Marshall zweifach gegen das Coronavirus geimpft sei.

Corona: Marshall trug stets Maske

Außerdem habe der Schlagerstar, der mit dem Lied "Schöne Maid" bekannt wurde, stets Maske getragen und auch die Abstandsregeln eingehalten.

Marshall hatte 2019 nach einem Schlaganfall und Nierenversagen im Koma gelegen. Er konnte sich jedoch wieder erholen und sogar weiter vor Publikum spielen. Auch an diesem Sonntag hätte er eigentlich einen Auftritt gehabt. 8000 Auftritte, hat Mashall, so sein Manager, in seinem Leben absolviert. Dies sei der erste gewesen, den er absagen hätte müssen. (fmg)