Unter dem Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz lag am Freitagmorgen eine Leiche. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Kriminaltechniker am Berliner Alexanderplatz unterhalb des Fernsehturms neben einem Zelt. Dort wurde am Morgen eine Leiche gefunden.

Mordkommission ermittelt Leiche am Berliner Alexanderplatz gefunden

Berlin. Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung haben am Freitagmorgen eine Leiche unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz entdeckt. Der tote Mann sei auf dem Areal zwischen Treppen und Wasserspielen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.

Seine Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Deshalb solle die Leiche noch heute obduziert werden. An der abgesperrten Fundstelle ermittelte am Vormittag eine Mordkommission. Dazu gehörte auch die Spurensicherung. Zur Identität des Mannes und zur Art seiner Verletzungen wollte der Polizeisprecher wegen der laufenden Ermittlungen noch nichts sagen.

