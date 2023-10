Weihnachten & Silvester 2023: Auf diese Tage fallen die Feiertage im Dezember

Bald ist wieder Silvester und es wird mit großen Krawall der letzte Tag des Jahres zelebriert. Aber welche Bedeutung steckt hinter dem Fest und woher stammt der Name des Feiertags? Hier alle Fakten, die man zum Silvestertag wissen muss ...

Der Dezember ist stets voll mit Feiertagen. Die meisten davon haben einen christlichen Uhrsprung und mit Weihnachten zu tun. Doch nicht alle Feste sind auch gesetzliche Feiertage in Deutschland.

Die gesetzlichen Feiertage variieren abhängig vom Bundesland. So hat Bayern ganze 14 gesetzliche Feiertage, in Berlin, Hessen und Co. hingegen sind es nur 10 Feste. Wann die gesetzlichen Feiertage im Dezember sind - hier ein Überblick:

Feiertage im Dezember 2023: Wann ist Heiligabend?

Trotz der vielen Feste im Dezember, gibt es nur zwei gesetzliche Feiertage in Wintermonat. Einer davon fällt dieses Jahr auf einen Montag, der andere auf einen Dienstag. So haben die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche freie Tage bzw. ein langes Wochenende.

Erster Weihnachtsfeiertag (25.12., Montag)

Zweiter Weihnachtsfeiertag (26.12., Dienstag)

Neben den gesetzlichen Feiertagen um Weihnachten gibt es im Dezember weitere, häufig christliche Feste. Diese sind in der Regel aber nicht arbeitsfrei.

Nikolaustag (6. Dezember, Mittwoch)

Heiligabend (24. Dezember, Sonntag)

Silvester (31. Dezember, Sonntag)

Neben den christlichen Festen gibt es natürlich auch andere Feste, die von vielen Menschen in Deutschland gefeiert werden. Zum Beispiel findet zwischen dem 7. und dem 15. Dezember 2023 das jüdische Lichterfest Chanukka statt. Am 8. Dezember ist zudem das buddhistische Fest "Bodhi", der Tag der Erleuchtung. Mehr zum Thema: Alle Feiertage 2022 und 2023 in Deutschland im Überblick (fmg)