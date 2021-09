Jane Powell: Hollywood-Ikone im Alter von 92 gestorben

Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.

Skandale begleiteten die Karriere des Profi-Wrestlers Jerome Young alias New Jack. Er starb am 14. Mai mit nur 58 Jahren.

Der Fitnesspionier Werner Kieser ist am 19. Mai im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben.

"Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben.

Mit Martin Perscheid ist einer von Deutschlands berühmtesten Cartoonisten im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Er starb am 31. Juli an Krebs.

Der französische Schauspielstar Jean-Paul Belmondo starb am 6. September in Paris mit 88 Jahren.

"The Wire"-Star Michael K. Williams wurde am 6. September tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Schauspielerin Jane Powell, hier in einer Aufnahme aus den 1980er-Jahren, ist tot. Sie starb am 16. September. Powell wurde 92 Jahre alt.

Berlin. Jane Powell ist tot. Die Hollywood-Ikone starb am Donnerstag im Alter von 92 Jahren, wie die "New York Times" berichtet. Eine Freundin der Verstorbenen bestätigte demnach deren Tod. Powell starb in ihrem Zuhause in Wilton, im US-Bundesstaat Connecticut. Sie zählte zu den letzten noch lebenden Vertreterinnen des "Golden Age of Hollywood".

Powells Karriere begann früh. Als ihr erster Film, "Song of the Open Road" 1944 in die Kinos kam, war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Im Film spielte die junge Frau eine Figur namens Jane Powell – deren Namen sie nach Veröffentlichung des Streifens übernahm. Ihr bürgerlicher Name lautete Suzanne Lorraine Burce.

Es folgten mehrere Filmrollen unter anderem an der Seite von Fred Astaire in "Royal Wedding" (1951) und Tony Martin in "Hit the Deck" (1955). Powell war geprägt auf das Filmstereotyp des sogenannten "Mädchen von nebenan". Ihre Filmkarriere kam Mitte der 1950er-Jahre ins Stocken, unter anderem weil sie in den Augen Hollywoods nicht mehr in diese Schablone passte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schauspielerin Jane Powell, hier in einer Aufnahme aus den 1980er-Jahren, ist tot. Während ihrer Karriere spielte sie in vielen Musikkomödien, nahm Schallplatten auf und war am Broadway zu sehen.

Foto: IMAGO / MediaPunch

Powell haderte mit ihrem Erfolg

Sie nahm mehrere Platten auf, war im Fernsehen zu sehen und in verschiedenen Produktionen am Broadway. 1988 schrieb sie ihre Autobiographie unter dem Titel "Das Mädchen von nebenan und wie sie erwachsen wurde" (engl. "The Girl Next Door and How She Grew"), in der sie preis gab, mit ihrem schnellen Erfolg gehadert zu haben. "Manchmal wollte ich vor alldem nur davon rennen", schrieb sie dort. Alles was sie wollte, sei gewesen, wieder in die Schule gehen zu dürfen und Freunde zu finden.

Drei ihrer vier Ehen endeten in einer Scheidung, ihr letzter Ehemann, Dickie Moore, starb im Jahr 2015 in ihrem gemeinsamen Anwesen. Powell hinterlässt einen Sohn, zwei Töchter und zwei Enkeltöchter. (pcl)