Der Tarifstreit zwischen Bahn und GDL scheint sich dem Ende zuzuneigen. Eine gemeinsame Pressekonferenz soll schon in Kürze sattfinden.

Der Streik der Lokführer geht in eine neue Runde - trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn. Der Unmut der Fahrgäste wächst.

Eilmeldung Bahn und GDL kündigen Pressekonferenz an: Einigung in Sicht

Berlin. Im Tarifstreit zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) zeichnet sich eine Einigung ab. Beide Parteien haben am Donnerstag kurzfristig zu einer gemeinsamen Pressekonferenz um 10.30 in Berlin eingeladen. Die vergangenen Tage seien von "intensiven Gesprächen" geprägt gewesen, hieß es. Wie das Online-Magazin "Business Insider" berichtet, sollen sich Bahn und GDL in der Nacht zu Donnerstag auf einen gemeinsamen Nenner verständigt haben.

Mehr in Kürze (jas/baro)