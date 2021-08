Hitze in Südeuropa: Aktuelle Situation in Griechenland, Italien und Co.

Besucher und Bewohner in Athen suchen Möglichkeiten sich abzukühlen, während das Thermometer weiter nach oben klettert. In den kommenden Tagen werden in Griechenland Temperaturen über 40 Grad erwartet. Dabei ist es mit 39 Grad auch jetzt schon heiß.

Extremtemperaturen Hitze in Südeuropa: So ist die Lage in den Urlaubsländern

Berlin. Südeuropa kämpft gegen extreme Temperaturen an. Durch Trockenheit und Hitze wüten vielerorts verheerende Waldbrände. Besonders betroffen sind auch beliebte Urlaubsorte, die schon unter Corona in den vergangenen Monaten stark gelitten haben.

So wurden in der Südtürkei erneut Dutzende Hotels und Dörfer evakuiert. Italien meldete über 800 Brände, darunter allein 250 auf Sizilien. Auf dem griechischen Peloponnes mussten ebenfalls zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht werden. Derweil meldeten die Einsatzkräfte einen neuen Brand auf der Insel Rhodos. Das ist die Situation in den Urlaubsländern.

Hitze in Südeuropa: Wo sind die Temperaturen extrem?

Laut einer Karte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird in einigen südeuropäischen Ländern in den kommenden Tagen weiterhin die 35- und teilweise sogar 40-Grad-Marke überschritten. Besonders heiß ist oder wird es unter anderem in Regionen in den folgenden Ländern:

Albanien

Bulgarien

Griechenland

Italien

Kosovo

Montenegro

Nordmazedonien

Rumänien

Spanien

Türkei

Wo wüten derzeit Waldbrände?

Die Feuerwehren in zahlreichen Ländern im Mittelmeerraum haben aktuell alle Hände voll zu tun. Vielerorts wurde Hilfe aus anderen Regionen angefordert, um die Brände zu bekämpfen. An den folgenden Orten hat es in den vergangenen Tagen besonders heftige Feuer gegeben:

Griechenland: Rhodos, Peloponnes

Italien: Sizilien, Kalabrien, Apulien, Kampanien, Latium

Spanien: Stausee San Juan, Madrid

Türkei: Antalya, Marmaris, Tunceli

Hitze: Wie ist die Situation in Italien?

Am Wochenende haben Feuerwehrleute in Italien gegen mehr als 800 Brände gekämpft. Während auf Sizilien in den vergangenen Tagen Temperaturen von 39 Grad und im süditalienischen Bari 40 Grad gemessen wurden, erlebt der Norden Italiens derzeit schwere Gewitter. Laut der Bauerngewerkschaft Coldiretti richteten Stürme und Hagel in Norditalien in diesem Sommer Schäden in Höhe von Dutzenden Millionen Euro an.

Wie ist die Lage in Griechenland?

Nach einem Wochenende mit Temperaturen um die 44 Grad steigen die Werte in Griechenland täglich noch weiter. Am Montag und Dienstag wurden Werte von bis zu 47 Grad erwartet, wie das Wetteramt mitteilte. Auf Rhodos konnten die Feuer eingedämmt werden. Die Brandgefahr bleibt allerdings weiter hoch.

Feuer in der Türkei: Was ist der aktuelle Stand?

Besonders verheerend wüten aktuell die Waldbrände in der Türkei. Tausende Feuerwehrleute kämpfen im Süden des Landes gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der Wetterbedingungen als schwierig: Der Wind facht die Feuer immer wieder an. Betroffen ist auch der beliebte Badeort Bodrum.

Was bedeuten Hitze und Brände für den Urlaub?

Der Urlaub kann angesichts extremer Temperaturen am Zielort schnell zum Albtraum werden. Hitze allein ist zwar in der Regel kein anerkannter Grund zum kostenlosen Stornieren einer Reise. Anders verhält es sich allerdings mit Waldbränden, wie die Verbraucherzentrale aufklärt: Sie fallen unter die Kategorie "höhere Gewalt", sofern sie die Reise erheblich beeinträchtigen. Demzufolge könnten sie zum Rücktritt von einer Pauschalreise berechtigen. Betroffene Reisende sollten Kontakt zu ihrem Reiseveranstalter aufnehmen.

