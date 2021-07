Frankreich: Corona-Zahlen explodieren - Was das für Urlauber bedeutet

Berlin. Die Temperaturen steigen, die Corona-Inzidenzen sind - zumindest in Deutschland - noch relativ niedrig. Mit dem Beginn der Sommerferien scheint auch die Reiselaune der Deutschen zurückgekehrt. Doch nicht nur Spanien oder Griechenland sind attraktive Reiseziele, auch im Nachbarland Frankreich lässt es sich vorzüglich Urlaub machen.

Doch der Blick auf die durch die Delta-Variante gestiegenen Corona-Zahlen in Frankreich trübt die Vorfreude auf den Luxusurlaub an der Côte d'Azur, den Surfkurs in Biarritz oder die Alpenwanderung zum Mont Blanc. Am Freitag lag die landesweite Inzidenz bei 216,4, auf der beliebten Ferieninsel Korsika lag die Zahl sogar bei 722,2.

Corona: Frankreichs Inzidenz liegt deutlich über 200

Schon jetzt gelten manche Regionen Frankreichs als einfache Risikogebiete - betroffen sind Korsika, Okzitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Übersee-Departements Réunion, Französisch-Guayana, St. Martin und Martinique.

Wenn ab dem ersten August die Einteilung als einfaches Risikogebiet durch das sogenannte "Hochrisikogebiet" ersetzt wird, könnte auch ganz Frankreich betroffen sein. Denn durch die neue Einteilung gilt ein Land als Hochrisikogebiet, das eine stabile Inzidenz von mehr als 100 aufweist. Frankreich würde in diese Kategorie fallen.

Urlaub: Frankreich könnte nächste Woche zum Hochinzidenzgebiet werden

Auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte dieser Redaktion, dass Frankreich "vermutlich" am Freitag noch nicht als Hochrisikogebiet eingestuft werde. Sollte die Inzidenz in Frankreich aber auf dem jetzigen Niveau bleiben oder sogar noch steigen, könne Frankreich "möglicherweise" aber schon nächste Woche zum Hochrisikogebiet werden. Auch interessant: Rätsel um Delta-Variante: Warum sinken Corona-Zahlen?

Fur Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland hätte die Einstufung zur Folge, dass sie bei der Rückkehr aus Frankreich in die häusliche Quarantäne geschickt werden. Nach fünf Tagen können sich Rückkehrende dann mit einem negativen Coronatest aus der Quarantäne befreien. Für vollständig Geimpfte und Genesene gilt diese Regel nicht, sie können nach Deutschland einreisen ohne sich in Quarantäne zu begeben.