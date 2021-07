Corona: Neuinfektionen in England sinken ++ Einschränkungen für Nicht-Geimpfte

Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) erneut gestiegene Corona-Zahlen

Die Fallzahlen in Großbritannien sinken

Kassenärzte-Chef spricht sich für Beschränkungen für Ungeimpfte aus

Derweil fordern immer mehr Politikerinnen und Politiker einen zeitnahen Corona-Gipfel

Die Frage, wie mit Impfverweigerern umgegangen werden soll, sorgt für Diskussionen

EU-weit wurden 70 Prozent mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft

Berlin. Während die Infektionszahlen in Großbritannien nach dem Ende der Europameisterschaft wieder sinken, ist die Corona-Lage in anderen Ländern wieder angespannter: Spanien – und damit auch Mallorca – und die Niederlande gelten wieder als Hochinzidenzgebiete. Und auch in Deutschland steigen die Zahlen – im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind sie aber noch immer gering.

So meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag 1545 neue Corona-Fälle und eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 14,5. Die Zahl der täglichen Corona-Impfungen geht dagegen zurück und liegt nun wieder auf dem Niveau von Februar. Gleichzeitig breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus aus. Mittlerweile ist die Mutation in fast ganz Europa dominierend.





Mit Blick auf den Herbst und eine mögliche vierte Corona-Welle richten die Kommunen derweil eindringliche Appelle an Bund und Länder, Vorbereitungen zu treffen. Mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten haben sich inzwischen für einen kurzfristigen Corona-Gipfel ausgesprochen, um auf die aktuellen Entwicklungen reagieren zu können.

Bei einem Gipfel könnte es auch um die politisch heikle Frage gehen, wie mit Impfverweigerern umgegangen werden soll. Während vereinzelte Politiker, wie Kanzleramtschef Helge Braun, Beschränkungen für nicht geimpfte Personen ins Gespräch bringen, sehen Kritikerin darin eine versteckte Impfpflicht. Eine solche will etwa der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf keinen Fall. Auch von den Linken und den Grünen gibt es Kritik.

Die aktuellen Corona-Zahlen des RKI

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen zwei Wochen kontinuierlich angestiegen und betrug am Dienstagmorgen 14,5. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 14,3 – beim letzten Tiefststand am 6. Juli bei 4,9. Laut RKI meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland zuletzt 1454 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Vor einer Woche waren es noch 1183. Mehr zum Thema: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Corona-News von Dienstag, 27. Juli: Starker Rückgang der Corona-Infektionen in den Niederlanden

16.53 Uhr: Die Niederlande haben einen starken Rückgang bei Neuinfektionen registriert. In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 37 000 neue Corona-Infektionen festgestellt, etwa 46 Prozent weniger als in der Vorwoche, wie das zuständige Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 215 Fällen pro 100 000 Einwohnern, in der Vorwoche bei fast 400. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert aktuell bei 14,5. Nach dem Wochenbericht des RIVM stiegen aber die Patientenzahlen in Krankenhäusern stark an.

Seit Dienstag gelten die Niederlande und Spanien als Hochinzidenzgebiete. Wer aus diesen Ländern zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann diese aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.

Hochinzidenzgebiete: In diesen Ländern steigen die Corona-Zahlen massiv an

16.50 Uhr: Die Zahl der Hochinzidenzgebiete in Europa nimmt zu. Da Deutschland vielerorts als Nicht-Risiko-Land gilt, können Urlauber mit relativ wenigen Einschränkungen ins Ausland verreisen. Einen Überblick über die Länder, in denen das Coronavirus am meisten wütet, finden Sie hier: Hochinzidenzgebiete in Europa: Wo Corona am heftigsten wütet

US-Bericht: Kommt Empfehlung einer Maskenpflicht für Geimpfte?

16.41 Uhr: "New York Times" zufolge werden die US-amerikanischen Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten (C.D.C.) voraussichtlich am Dienstag eine Empfehlung für eine Maskenpflicht für Menschen mit einem vollen Impfschutz aussprechen. So sollen selbst geimpfte Personen unter bestimmten Voraussetzungen wieder Masken in Innenräumen tragen. Der Entschluss folgt auf jüngste Berichte über ein Durchbruchsrisiko der Delta-Variante bei immunisierten Personen.

Greta Thunberg erhält erste Corona-Impfung

16.30 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Sie sei äußerst dankbar und fühle sich privilegiert, in einem Teil der Erde leben zu dürfen, in dem sie bereits geimpft werden könne, schrieb die junge Schwedin dazu am Dienstag auf Twitter und Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich mit Pflaster auf dem linken Oberarm und Mund-Nasen-Schutz mit Fuchs-Aufdruck.

Gleichzeitig kritisierte die 18-Jährige, dass die Verteilung von Corona-Impfstoffen in der Welt extrem ungleich sei. Nach Angaben der "New York Times" seien 84 Prozent der bisherigen Impfdosen in Staaten mit hohen und oberen mittleren Einkommen verabreicht worden, aber nur 0,3 Prozent in Ländern mit niedrigem Einkommen, schrieb sie. Dabei sei niemand sicher, ehe alle sicher seien. "Aber wenn dir ein Impfstoff angeboten wird, dann zögere nicht. Es rettet Leben."

Greta Thunberg erhält erste Corona-Impfung.

Israel erlaubt in Ausnahmefällen Corona-Impfung von Kindern

16.15 Uhr: Israel will in extremen Ausnahmefällen eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen gegen das Coronavirus erlauben. Solche Ausnahmen könnten für Kinder gelten, die besonders gefährdet seien, im Falle einer Corona-Infektion schwer zu erkranken oder zu sterben, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Dies könne zum Beispiel bei extremer Fettleibigkeit, schweren chronischen Lungenkrankheiten oder Herzproblemen der Fall sein.

Grundsätzlich sei eine Impfkampagne für Kinder in dem Alter derzeit kein Thema, hieß es in einer Anweisung an die Krankenkassen. Es gehe darum, die Zahl der Genehmigungen in solchen Fällen niedrig zu halten. Die Gruppe der bis Neunjährigen hat inzwischen im Altersvergleich den höchsten Anteil der registrierten Neuinfektionen. Laut Ministerium stellt sie mehr als zehn Prozent der Infizierten.

Schweizer Forscher empfiehlt Abkehr von Corona-Sieben-Tage-Inzidenz

16 Uhr: Der Berner Epidemiologe Christian Althaus empfiehlt, die Zahl der täglichen Krankenhauseinweisungen als Maßgabe für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu machen. Orientieren könne man sich dafür an der Schweiz, wo 120 tägliche Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten als Schwellenwert für weitere Maßnahmen dienten. "Auf Deutschland bezogen würde das dann um den Faktor 10 höher sein, also etwa zwölfhundert Hospitalisierungen pro Tag als Schwellenwert", sagte der Experte bei einer Veranstaltung des Science Media Center am Dienstag.

Viele europäische Länder gehen nach Einschätzung des Epidemiologen gerade in eine Phase über, in der schon viele Menschen vollständig geimpft seien, das Virus sich aber dennoch wahrscheinlich stärker ausbreiten werde. "Zu einem gewissen Zeitpunkt wird die Inzidenz relativ hoch sein", so Althaus. Vorläufig sei es aber noch schwierig abzuschätzen, wie sehr das Gesundheitssystem dadurch belastet werde. Wichtig für eine solche Einschätzung sei eine aktuelle und verlässliche Datenbasis, betonte der Experte von der Universität Bern.

Impfpflicht für Reisen und Konzerte deutet sich an

15.22 Uhr: Obwohl es keine gesetzliche Impfpflicht gibt, deuten sich in vielen Branchen derartige Voraussetzungen an. So fordern immer mehr Veranstalter, dass Konzertgäste oder Teilnehmer einer Kreuzfahrt geimpft sind. Die Kreuzfahrtbranche machte bereits erste Vorgaben öffentlich. Auf den Schiffen von Hapag-Lloyd Cruises (HLC) werden Kreuzfahrten ab Herbst nur noch für vollständig Geimpfte möglich sein. Ausnahmen sind Personen unter 18 Jahren.

Auch der Verband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft ist der Meinung, dass "Großveranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene" stattfinden dürften. "Im Bereich der Großveranstaltungen und Konzerte gibt es spätestens ab Ende September, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, nur diesen Weg", so Jens Michow, geschäftsführender Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). Dabei müsse auch das Personal und die Künstler geimpft sein.

Impfpflicht für Reisen und Konzerte deutet sich an.

Foto: AIDA Cruises / dpa-tmn

Großbritanniens Corona-Fallzahlen sinken

15.12 Uhr: Die Corona-Lage in Großbritannien stabilisiert sich: Zuletzt registrierte das britische Gesundheitsministerium 24.950 Neuinfektionen - und damit den niedrigsten Wert seit drei Wochen. Paul Hunter, Medizin-Professor an der Universität East Anglia und Experte für Virologie, stimmt der Trend optimistisch: "Wir können langsam anfangen anzunehmen, dass diese Epidemie hinter uns liegt."

Warum die Zahlen plötzlich rückläufig sind, sei noch nicht ganz klar. Das warme Wetter und die Tatsache, dass sich die Bürger demnach überwiegend im Freien aufhalten, könnte ein Grund dafür sein. Außerdem ist die EM, die die Infektionszahlen in die Höhe getrieben hatte, vorbei. Hunter zufolge hat vor allem die Impfkampagne zu dem Rückgang der Zahlen beigetragen. 88 Prozent der Erwachsenen in England haben eine erste Impfung erhalten, 70 Prozent verfügen über den vollen Impfschutz.

Donald Richardson, dem stellvertretenden medizinischen Direktor des Krankenhauses in York zufolge steigen die Krankenhauseinweisungen dennoch weiter.

Kassenärzte-Chef hält Beschränkungen für Ungeimpfte in bestimmten Bereichen für sinnvoll

15 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hält Beschränkungen für Ungeimpfte in bestimmten Bereichen für sinnvoll. "Sind nur Geimpfte in einem Raum, ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit fast gleich null", sagte Gassen am Dienstag dem "Handelsblatt". "Deswegen kann ich jeden Kino-, Gaststätten- und Hotelbetreiber verstehen, der nur noch Geimpfte reinlässt." Es gebe für niemanden ein Recht auf Restaurant- oder Stadionbesuche.

Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keinen Impfstoff gibt, wie beispielsweise Kinder, sollten laut Gassen von solch einer Regelung ausgenommen werden.

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet ein neues Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)