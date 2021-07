Nordsee: Flugzeugabsturz vor Insel Norderney – Pilot stirbt

Norderney. Vor der NordseeinselNorderney ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der 65-jährige Pilot kam dabei ums Leben. Das Flugzeug vom Typ Cessna war am Montagmittag (26.7.) auf der ostfriesischen Insel Borkum gestartet und hatte Fallschirmspringer an Bord. Sie sprangen laut Polizeiangaben plangemäß aus dem Flugzeug und kamen sicher am Boden an. Der Pilot, der eigentlich ebenfalls auf Norderney landen sollte, stürzte jedoch mit dem Flugzeug ins Wattenmeer.

Das Wrack der verunglückten Cessna hängt am Kran an Bord des Tonnenlegers «Norden» nahe der Absturzstelle im Wattenmeer vor der Insel Norderney.

Flugzeugabsturz vor Norderney: Ursache unklar

Ein Zeuge beobachtete das Unglück und rief die Rettungsleitstelle. Am Rettungseinsatz waren ein Rettungshubschrauber und mehrere Boote der Seenotrettung beteiligt. Auch zwei zivile Schiffe versuchten nach Polizeiangaben das Flugzeug mit einem Tau zu sichern. Dennoch sei für den Piloten „jede Hilfe zu spät“ gekommen.

Warum das kleine Flugzeug abstürzte, ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Aurich und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahmen die Ermittlungen auf. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschten schwache Winde aus Süd und eine Wassertemperatur von 20 Grad Celsius.

