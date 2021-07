In Kroatien sind zehn Menschen bei einem schweren Busunfall ums Leben gekommen. Das von dem Unglücksbus betroffene Reisebüro organisiert auch regelmäßig Fahrten aus Deutschland.

Rettungskräfte sind an der Stelle eines Busunfalls in der Nähe von Slavonski Brod im Einsatz.

Slavonski Brod Zehn Menschen sterben bei Busunfall in Kroatien

Slavonski Brod. Bei einem Busunglück im kroatischen Slavonski Brod sind am Sonntag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, 45 weitere wurden verletzt. Das berichteten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Der Bus war im Auftrag eines Reisebüros unterwegs, das regelmäßig Fahrten aus Deutschland in das Kosovo und nach Albanien organisiert, wie das Portal "24.sata.hr" berichtete. Woher der Bus genau kam, war zunächst unklar, ebenso wie die Unfallursache in dem Ort an der Grenze von Kroatien und Bosnien-Herzegowina.

Der Bus hat ein kosovarisches Kennzeichen und war offensichtlich aus Westeuropa Richtung Kosovo unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich 67 Fahrgäste und zwei Fahrer. Einer der Fahrer gehört zu den Toten.

