Hochwasser-Karte: Diese Regionen in NRW und Rheinland-Pfalz sind betroffen

Berlin.

Schwere Unwetter haben für Hochwasser und Verwüstungen im Westen Deutschlands gesorgt

Vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind besonders betroffen

In welchen Regionen und Städte ist die Lage besonders angespannt? Unsere Hochwasser-Karte zeigt es Ihnen

Das Tiefdruckgebiet Bernd hat in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für katastrophenartige Überschwemmungen mit Starkregen und Unwetter gesorgt. Besonders betroffen von dem Hochwasser sind die Eifel und der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, aber auch das in NRW liegende Oberbergische Land mit den Städten Wuppertal und Hagen. Lesen Sie hier: Alle aktuellen Entwicklungen zum Hochwasser in Deutschland im Newsticker.

Am Donnerstag fielen die Niederschläge zum Glück nur noch lokal, erklärte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zwar gab es noch einzelne Schauer und Gewitter, im Großen und Ganzen entspannte sich die Wetterlage aber deutlich.

Währenddessen dauern die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Unwetter an. Infolge der Katastrophe starben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 90 Menschen gestorben. Da noch viele Menschen vermisst werden und sich die Lage in mehreren Städten und Gemeinden noch am Freitag zuspitzte, könnte sich die Zahl der Toten der schon jetzt zu den größten Naturkatastrophen der Nachkriegszeit in Deutschland zählenden Unwetter noch erheblich erhöhen.

Dramatisch entwickelte sich die Lage in Erftstadt, wo zahlreiche Häuser von den Fluten weggerissen wurden. Mittlerweile bahnen sich die Fluten in den überfüllten Flüssen in der Region aber auch den Weg nach Baden-Württemberg. Hier ist die Stadt Lörrach mittlerweile von dem Hochwasser betroffen.

Hochwasser: Karte zeigt betroffene Regionen und Orte in Deutschland

Auf der Karte sehen Sie die Regionen, die besonders vom Unwetter betroffen sind. Bei Darstellungsproblemen bitter hier klicken.

Nordrhein-Westfalen: Diese Regionen und Orte sind betroffen

In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz (BBK) in Bonn 23 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen. Nach Angaben des BBK auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur waren dies (Stand Donnerstagabend):

Oberbergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Mettmann

Heinsberg

Düren

Hochsauerlandkreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Wuppertal

Rhein-Erft-Kreis

Bochum

Hagen

Mülheim an der Ruhr

Euskirchen

Essen

Ennepe-Ruhr-Kreis

Köln

Leverkusen

Solingen

Märkischer Kreis

Oberhausen

Unna

Düsseldorf

Bottrop

Lesen Sie auch: Hochwasser: So können Sie jetzt für Betroffene spenden

Rheinland-Pfalz: Diese Regionen sind besonders vom Hochwasser betroffen

Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz rechnet am Wochenende mit einer zunehmenden Wetterberuhigung. Trotzdem sind weiterhin auch in diesem Bundesland viele Regionen und Städte stark von den hohen Pegelstände und die Verwüstungen des Starkregens beeinträchtigt. Dazu zählen:

Kreis Ahrweiler

die gesamte Region Eifel, dazu zählen:

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Vulkaneifel

Kreis Bitburg-Prühm

Landkreis Trier-Saarburg

Kreis Bernkastel-Wittlich

Verwandte Themen:

(bml mit dpa)