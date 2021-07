Steve McQueens Privatwagen wartet bei Düsseldorf auf Käufer

Ein alter Ford Mustang, der dem Schauspieler Steve McQueen gehört haben soll, steht in der Verkaufshalle des Oldtimerhändlers "Fantastische Fahrzeuge - Michael Fröhlich".

Hollywood-Legende Steve McQueen starb schon früh an den Folgen einer Krebs-Operation. Nun hat ein deutscher Händler seinen Mustang in den USA aufgestöbert und will ihn versteigern.