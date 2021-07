Mallorca: Hitzewarnung und 36 Grad - So wird das Wetter

Palma de Mallorca. Auf Mallorca rollt eine Hitzewelle zu: Am Montag (5. Juli) erwarten Meteorologen laut einem Bericht der "Mallorca Zeitung" Temperaturen von bis zu 36 Grad bei wolkenlosem Himmel in der Inselmitte. Dort gibt es deshalb eine Hitzewarnung von 14 bis 17 Uhr. Auch viele andere Teile der Urlaubsinsel erreichen hohe Temperaturen.

In den beliebten Strandorten wird es Online-Wetterdiensten zufolge zumindest etwas kühler als im Binnenland, häufig immer noch über 30 Grad. So soll Palma laut Wetter Online am Montag Spitzenwerte von 33 Grad, Cala Ratjada und Cala Millor von 31 Grad und Paguera von 33 Grad erreichen. Auch nachts kühlt es dem Wetterbericht zufolge kaum ab, in den meisten Städten sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad.

Mallorca: Kommt nach der Hitzewelle eine Abkühlung?

Im Laufe der Woche bleibt es heiß, am Dienstag (6. Juli) gilt deshalb ebenfalls noch eine Hitzewarnung. Die Mallorca-Zeitung berichtet von Temperaturen bis 36 Grad im nord-östlich gelegenen Örtchen Sa Pobla, Wetter Online geht allerdings nur von bis zu 29 Grad aus. In Palma und Cala Ratjada soll es laut Wetter Online am Dienstag immer noch 30 Grad werden. Für beide Städte zeigt der Online-Wetterdienst kaum Wolken am Himmel an.

Eine kleine Abkühlung bringt der Mittwoch (7. Juli), dann lassen sich laut verschiedener Wetterberichte etwa in den Urlaubsorten Alcúdia, Cala Millor und Can Picafort für längere Zeit Wolken am Himmel sehen. Statt rund 14 gibt es dann nur circa sieben Sonnenstunden am Tag. Lesen Sie auch: Hitze in Kanada: 719 Tote in British Columbia

Auch während der Corona-Pandemie ist Mallorca bei deutschen Touristen ein beliebtes Urlaubsziel. Zuletzt hatte sich dort allerdings die Delta-Variante rasant ausgebreitet.