Rekordhitze in den USA: Über 46 Grad - Amerikaner flüchten in Kühlhallen

Rekordtemperaturen von mehr als 46 Grad im Westen Amerikas: Menschen flüchten vor der Sonne in riesige Kühlhallen, Seen trocknen aus.

Portland/Los Angeles. Seit das Thermometer weit über 40 Grad Celsius anzeigt, sind die Supermarktregale leer. Ventilatoren und tragbare Klimaanlagen: ausverkauft. Trinkwasser und isotonische Getränke: längst vergriffen.

Wer es in der zum Backofen mutierten Westküstenmetropole Portland zu Hause nicht mehr aushält, flüchtet ins angenehm klimatisierte Oregon Convention Center. In früheren Zeiten fanden in der Mehrzweckhalle am Ufer des Willamette River Popkonzerte statt, während der Pandemie wurde sie zur Obdachlosenunterkunft – und nun zum „Cooling Center“, einer Art Großraumkühlschrank für temperaturgeplagte Stadtmenschen.

Der sonst milde Nordwesten der USA ächzt unter einer nie dagewesenen Hitzewelle. Seit Tagen stellt Portland, mit 640.000 Einwohnern die größte Stadt Oregons, einen Wärmerekord nach dem nächsten auf. Ganze Landstriche an der Pazifikküste der USA und Kanadas sind betroffen.

In Lytton, einem Dorf in der kanadischen Provinz British Columbia, wurden am Sonntag sogar 46,6 Grad Celsius gemessen: Die höchste Temperatur, die jemals in Kanada verzeichnet wurde.

Mitten in diesem amerikanischen Hitzedrama werden die in vielen Städten eröffneten Kühlhallen zur letzten Rettung. In Portland liegen die Menschen erschöpft und fast nackt auf Matratzen, einige haben ihre Hunde mitgebracht. Tag und Nacht bitten Männer und Frauen um Einlass, die Zentren sind 24 Stunden lang geöffnet. Lesen Sie auch: So einfach baut man sich eine Klimaanlage für zu Hause

Das „Cooling Center“ in Portland bietet mehreren Hundert Menschen Schutz vor der Sonne.

„Diese Hitze ist für den Körper eine Qual. Schon ein paar Stunden im Cooling Center helfen, damit klarzukommen“, beschwört Jennifer Vines, die Gesundheitsbeauftragte von Multnomah County, zu dem Portland gehört. Sie mahnt: „Die Situation ist lebensbedrohlich.“ Gerade für Ältere und Kranke.

Vines sorgt sich außerdem um Menschen mit geringem Einkommen, die in einfachen Holzhäusern oder Wohnwagen leben. Rund ein Drittel der Häuser in Portland ist nicht klimatisiert, berichtet die „Washington Post“. In der ebenfalls hitzegeplagten Stadt Seattle sind es sogar zwei Drittel der Wohngebäude, die von der Sonne gnadenlos aufgeheizt werden. Lesen Sie auch: Waldbrand: Wann die Gefahr groß ist und was man tun kann

Behörden warnen vor einer „historischen und gefährlichen Hitzewelle“

Während Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen gekühlte Wasserflaschen an Bedürftige verteilen und Eltern sich mit ihren Kindern stundenlang in innerstädtischen Springbrunnen erfrischen, schlagen die Behörden Alarm. Kanadas Umweltministerium gab Warnungen für British Columbia, Alberta und weitere benachbarte Regionen heraus. Die Temperaturen liegen dem Ministerium zufolge 10 bis 15 Grad über den Normalwerten.

Eine ähnliche Warnung vor einer „historischen und gefährlichen Hitzewelle“ veröffentlichte der nationale Wetterdienst der USA für die Bundesstaaten Washington und Oregon. Auch interessant: Kein Alkohol in der Sonne? Die größten Hitze-Irrtümer

Der Westen der USA ist Extremwetter seit Jahren gewohnt – aber was die Gegend dieser Tage erleidet, ist laut Experten eine Wetternotlage. Bereits Mitte Juni wurden Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona und Teile von Colorado von der Hitze heimgesucht, überall maßen Meteorologen neue Rekorde. In der Wüstenstadt Phoenix war es zeitweise 48 Grad Celsius heiß.

Seen in Kalifornien verlieren Wasser

Mittlerweile hat sich das dafür verantwortliche Hochdruckgebiet ausgebreitet. Solche Hitzewellen seien aufgrund des Klimawandels in Zukunft häufiger zu erwarten, prophezeien Forscher. Wird sogar Oregon unbewohnbar, wo es sonst im sommerlichen Durchschnitt angenehme 26 Grad Celsius warm ist?

Fast ausgetrocknet: Der Wasserstand des Lake Oroville, eines der größten Stauseen Kaliforniens, ist um 65 Prozent gesunken.

Wohin die Dauerdürre führt, lässt sich am Lake Oroville beobachten, einem der größten Stauseen Kaliforniens. Dessen Wasserstand ist in den letzten zwei Jahren um 58 Meter gesunken. Die meisten Bootsanlegestellen sind bereits geschlossen – der See ist zum Tümpel verkommen.

Ein Ende der großen Trockenheit ist nicht in Sicht: Die Hitzewelle, warnt der US-Wetterdienst, werde die ganze Woche über an­dauern.