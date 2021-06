Japans ältester Zoo freut sich über Panda-Babys

Japaner lieben Pandas - nach der Geburt von Panda-Zwillingen in einem Tokioter Zoo wird nun mit einem Besucherandrang gerechnet. (Symbolbild).

Eine Zwillingsgeburt bei Riesen-Pandas ist selten - umso größer ist nun die Freude in einem Zoo in Tokio. Die Geburt ließ sogar die Aktienkurse von Restaurantbetrieben in der Umgebung steigen.