Kriminalität Schuss in Frankfurt: Großer Polizeieinsatz

Frankfurt/Main. Nach einem Schuss ist es am Dienstagmittag zu einem großen Polizeieinsatz in Frankfurt gekommen. Ob es Verletzte oder Tote gebe, wisse sie nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Der Schuss war im Stadtteil Griesheim gefallen, die Polizei sperrte den Bereich ab. Weitere Informationen lagen laut Angaben der Sprecherin zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-96466/3

( dpa )