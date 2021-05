Amazon kauft Hollywood-Studio MGM - und damit Bond-Franchise

Der Amazon-Grüner Jeff Bezos gründete 1994 den Online-Buchhandel. Heute wird sein Vermögen auf 188 Milliarden Dollar geschätzt. Im Feburar 2020 tritt er als Chef von Amazon zurück: Bezos will mehr Zeit in andere Projekte investieren.

Los Angeles. Amazon und das weltbekannte Hollywood-Studio Metro Goldwyn Mayer (MGM) machen ein Milliardengeschäft. Wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten, übernimmt der Online-Riese die Filmfirma, und zwar für einen Kaufpreis von 8,45 Milliarden Dollar (umgerechnet 6,9 Milliarden Euro). Damit wurden die Spekulationen aus der vergangenen Woche bezüglich des milliardenschweren Deals bestätigt.

Das MGM-Studio mit dem berühmten brüllenden Löwenkopf als Logo überschreibt Amazon demzufolge auch die Rechte an zahlreichen Filmklassikern. Darunter die "James Bond"-Reihe, "Rocky", "Ben Hur", "RoboCop" und viele weitere. Insgesamt hat MGM rund 4000 Filme im Portfolio. Außerdem betreibt das 1924 gegründete Studio den Kabelkanal Epix und produziert erfolgreiche Fernsehserien wie "The Handmaid's Tale", "Fargo" und "Vikings" Lesen Sie auch: Bezos' Nachfolger: Der Aufstieg des neuen Amazon-Chefs Jassy

Amazon macht Milliarden-Deal: Nicht das teuerste Geschäft

Das Geschäft ist vor allem für Amazon strategisch wertvoll: Dessen eigener Streaming-Dienst Amazon Prime Video wird damit im harten Wettbewerb gegen Netflix und Walt Disney gestärkt.

In Amazons Unternehmensgeschichte handelt es sich trotz des Kaufpreises lediglich um das zweitteuerste Geschäft. Die größte Akquisition stellte der Kauf des Lebensmittelhändlers Whole Foods im Jahr 2017 für knapp 14 Milliarden Dollar dar. (day) Mehr zum Thema: Amazon will neue Supermarktkette in den USA eröffnen