Seilbahnunglück im Piemont: Westlich des Lago Maggiore stürzt eine besetzte Gondel in ein Waldstück. Neun Menschen verlieren ihr Leben.

Die abgestürzte Gondel in einem Waldstück bei Stresa in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola.

Unglück Mehrere Tote bei Absturz von Seilbahngondel in Italien

Rom. Bei einem Seilbahnunglück in Norditalien sind neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Bergrettung am Sonntag mit.

Demnach war die Gondel westlich des Lago Maggiore in der Region Piemont in die Tiefe gestürzt. Zunächst hatten Medien von acht Menschen berichtet, die bei dem Unglück gestorben seien.

Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Zwei Kinder in kritischem Zustand wurden der Bergrettung zufolge in eine Turiner Klinik geflogen

Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar. Die Seilbahn verbindet den Ort Stresa mit dem knapp 1500 Meter hohen Monte Mottarone.

