Kriminalität Zwei Tote nach Schüssen in Dänischenhagen

Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt.

In einer ruhigen Wohnsiedlung im Grünen sind in Dänischenhagen bei Kiel zwei Menschen erschossen worden. Bei der Suche nach dem Täter wird auch das Brauereiviertel in Kiel abgesperrt.