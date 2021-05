Kinderpornografie: "Boystown"-Plattform - mehrere Festnahmen

Schuldspruch, aber keine Haft: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder wurde wegen des Besitzes und der Weitergabe kinder- und/oder jugendpornografischer Dateien verurteilt, bleibt aber dennoch in Freiheit. Die Gerichtssprecherin begründet das Strafmaß. Metzelders Anwalt hingegen erwägt Revision oder Berufung.

Wiesbaden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt haben wegen Verdachts der Verbreitung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder sieben Beschuldigte, darunter drei mutmaßliche Verantwortliche und Mitglieder einer der weltweit größten kinderpornografischen Darknet-Plattform "Boystown" festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei von Montagmorgen hervor.

Nach mehrmonatigen und aufwändigen Ermittlungen wurden die Beschuldigten nach Durchsuchungen ihrer Wohnräumlichkeiten vor rund zwei Wochen festgenommen. Aufgrund der Haftbefehle des Amtsgerichts Frankfurt am Main befinden sie sich seit dem 14. April 2021 bzw. 15. April 2021 in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigten stammen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg. Aufgrund der Forderung der deutschen Strafverfolgungsbehörden erfolgte zudem die Durchsuchung und Festnahme eines weiteren mutmaßlichen Mitglieds aus der Region Concépcion in Paraguay. Für diesen Beschuldigten liegt ein internationaler Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main vor, auf dessen Grundlage die Auslieferung des Tatverdächtigen nach Frankfurt am Main erfolgen soll.

Im Anschluss an die Durchsuchungen und Festnahmen wurden das Forum zur Verbreitung von Bilder mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder sowie weitere Chatplattformen abgeschaltet.

Kinderpornografie-Plattform: Die Beschuldigten

Betroffen sind unter anderem vier deutsche Staatsangehörige im Alter von 40 bis 64 Jahren. Bei den drei Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus dem Kreis Paderborn, einen 49 Jahre alten Mann aus dem Landkreis München und einen 58 Jahre alten, aus Norddeutschland stammenden Mann, der seit mehreren Jahren in Südamerika lebt.

Bei einem weiteren Beschuldigten handelt es sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Hamburg. Er soll sich im Juli 2019 als Mitglied auf "Boystown" registriert haben und einer der aktivsten Nutzer gewesen sein. Laut Polizeibericht soll er über 3.500 Beiträge gepostet haben.

Mehr zum Thema: Studie: Wie Pädosexuelle Kindesmissbrauch etablieren wollten

Den Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, Administratoren der kinderpornografischen Plattform zu sein und demnach die Darknet-Seite betrieben zu haben. Zudem sollen die Mitglieder der Plattform von ihnen Sicherheitshinweise für das sichere Surfen auf der Webseite erhalten haben, um das Entdeckungsrisiko vor den Strafverfolgungsbehörden zu minimieren. (day)