Thomas Fritsch: Schauspieler 77 Jahren gestorben

Berlin. Der Schauspieler Thomas Fritsch ist tot. Der 77-Jährige sei am Mittwoch "friedlich entschlafen", wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem näheren Umfeld erfuhr. Zuvor hatte die Zeitschrift "Bunte" über den Todesfall berichtet.

Fritsch war als Schauspieler in "Rosamunde Pilcher"-Filmen, "Der Bergdoktor" oder bei "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Zuletzt wirkte er 2018 als Synchronsprecher an "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" mit.

Thomas Fritsch gestorben: Schauspieler lebte in Seniorenheim

Der Schauspieler lebte für längere Zeit abwechselnd in München und auf der griechischen Insel Mykonos. Zuletzt soll er laut "Bunte" in einer Senioreneinrichtung gelebt haben.

Einem besonders breiten Publikum dürfte besonders seine Stimme in Erinnerung bleiben: Als Synchronsprecher synchronisierte Fritsch beispielsweise den Hollywood-Schauspieler Russel Crowe. In "Game of Thrones" lieh er James Faulkner in der Rolle des Randyll Tarly seine Stimme.

