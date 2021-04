Willi Herren ist tot - "Lindenstraße"-Star wurde nur 45 Jahre alt

Schauspieler Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle in der "Lindenstraße".

Willi Herren ist am Dienstag völlig überraschend in seiner Wohnung gestorben.

Köln. Der Schauspieler, Reality-TV-Star und Ballermann-Sänger Willi Herren ist tot. Das bestätigten am Dienstag sein Management und die Kölner Polizei.

Wie die "Bild" berichtet, sei am Dienstagmittag ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen, Polizei, Notarzt und Rettungswagen seien zur Wohnung des 45-Jährigen gefahren - vergebens.

Willi Herren wurde durch ARD-Serie "Lindenstraße" berühmt

Willi Herren kämpfte seit Jahren gegen seine Alkohol- und Drogensucht, ging offen mit dem Thema um. Berühmt geworden war Herren mit seiner Rolle als Oliver „Olli“ Klatt in der ARD-Serie "Lindenstraße", in der er von 1992 bis 2007 in insgesamt 170 Folgen mitwirkte.

Zudem versuchte er sich als Ballermann-Sänger und nahm an diversen Reality-Formaten teil, etwa beim Dschungelcamp oder zuletzt bei der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen". Erst am vergangenen Freitag eröffnete Herren einen Stand für Reibekuchen.

(lhel)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen