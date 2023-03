Ramadan 2023: Die besten WhatsApp-Sprüche & -Grüße zum Fastenmonat

Berlin.

Der Ramadan ist der traditionelle Fastenmonat im islamischen Glauben

2023 beginnt er am 22. März und dauert 30 Tage

Das sind die schönsten WhatsApp-Grüße zum Fastenmonat

Für viele Muslime weltweit beginnt Ende März mit dem Ramadan eine der wichtigsten Zeiten des Jahres. Der Fastenmonat gehört wie die Pilgerfahrt nach Mekka, dem Glaubensbekenntnis, dem täglichen Gebet und der sozialen Wohltätigkeit zu den fünf Säulen des Islam.

Für 30 Tage verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Dafür wird in der Regel das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang in großer Runde mit Familie und Freunden begangen. Wer sich nicht persönlich trifft, kann auf Messenger-Dienste wie WhatsApp setzen, um mit seinen Lieben in Kontakt zu bleiben. Aber wie lauten eigentlich die besten Glückwünsche zum Ramadan und was lässt sich sonst noch schreiben? Eine Auswahl:

Ramadan: Die richtigen Grüße für WhatsApp

Wenn der Fastenmonat beginnt und solange er läuft, beglückwünscht man sich mit folgenden arabischen Grußformeln.

Ramadan Kareem/Karim ("Habt einen großzügigen Ramadan")

Ramadan Mubarak ("Habt einen gesegneten Ramadan")

Üblich sind jedoch eher Glückwünsche zum Ende des Fastenmonats, das mit dem Zuckerfest (Eid al-Fitr) begangen wird. Wer dabei nichts falsch machen möchte, wünscht schlicht auf Deutsch ein "frohes Zuckerfest". Andernfalls wird zwischen dem türkischen und arabischen Glückwunsch unterschieden.

Eid Mubarak (Arabisch für "Gesegnetes Fest"/"Frohes Fest")

Bayram mübarek olsun (Türkisch für "Ich wünsche dir ein gesegnetes Fest")

Ramadan: Die schönsten Sprüche und Zitate für WhatsApp

Die schönsten Grüße und Sprüche sind immer noch die persönlichen. Die richtigen Worte zu finden, ist manchmal aber gar nicht so leicht. Zur Unterstützung gibt es daher hier eine kleine Auswahl an Zitaten, auf die man auch zurückgreifen kann.

"Ramadan ist die Zeit seinen Magen zu leeren und die Seele zu füttern."

"Auf das uns unsere Religionen im Sinne der Menschlichkeit vereinen, statt uns wegen des unterschiedlichen Glaubens zu trennen. Eid Mubarak." (Hockson Floid)

"Der Ramadan ändert nicht unseren Tagesablauf, sondern unsere Herzen." (Al Bukhari)

"Der Freitag rückt die Woche zurecht, der Ramadan den Monat und die Hadsch das Leben."

"Im Ramadan geht es darum mit schlechten Gewohnheiten zu brechen, nicht sie zu pausieren."

"Wenn jemand vergisst, (dass er fastet) und isst und trinkt, soll er sein Fasten fortsetzen, denn Allah hat ihn essen und trinken lassen." (Abu Huraira)

"Wer das Fasten im Ramadan gläubig und nur für Allah vollzieht, dem werden seine vergangenen Sünden getilgt." (Ahmad Ibn Hanbal)

Lesen Sie auch: Fastenzeit – Das steckt hinter der Tradition zum Verzicht

(fmg)