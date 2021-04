Feuerwehr im Großeinsatz Zwei Patienten sterben nach Brand in Berliner Krankenhaus

Ein Patientenzimmer der Klinik in Zehlendorf geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

In einer Berliner Klinik brennt es in einem Patientenzimmer. Ein Mensch kommt durch das Feuer ums Leben, eine weitere Patientin stirbt in der Folge.