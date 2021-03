Corona: Harter Lockdown droht - mit Ausgangssperre?

Berlin.

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland stark an

Beim Corona-Gipfel in der vergangenen Woche wurden keine Maßnahmen beschlossen, die diese Entwicklung stoppen könnten

Droht eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre? Alles, was man jetzt wissen muss im Überblick

Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat Deutschland kurz vor den Osterfeiertagen im Griff. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht gar von einer „neuen Pandemie“ durch die Ausbreitung der ansteckenderen Virus-Variante B 1.1.7. Angesichts der Infektionslage fordern mittlerweile nicht nur Experten die Umsetzung von Ausgangsbeschränkungen.

Auch die Kanzlerin scheint mit einer solchen Maßnahme zu liebäugeln: Sie lehne Öffnungsschritte momentan klar ab und sehe Ausgangsbeschränkungen als „wichtiges Mittel“ bei hohen Infektionszahlen, erklärte Merkel in einem Fernsehinterview am Sonntag.

Corona-Management: Bundesregierung könnte das Kommando übernehmen

Angesichts der Öffnungsvorhaben einiger Bundesländer scheint die Bundesregierung dazu bereit, durch das Infektionsschutzgesetz das Kommando beim Pandemie-Management zu übernehmen. Das deutete Merkel bereits am Sonntag an. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) drängt jetzt darauf, bundesweite Regelungen durchzusetzen.

Dazu könnten auch Ausgangsbeschränkungen zählen. Experten wie der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach setzen sich bereits seit mehreren Tagen für einen harten Lockdown mit Beschränkungen der Freizügigkeit ein. Die Ausbreitung der britischen Virus-Mutante sei ohne befristete nächtliche Ausgangssperren nicht in den Griff zu kriegen. Das habe man auch in anderen Ländern beobachten können, twitterte Lauterbach und führte unter anderem Großbritannien und Portugal als Beispiele an.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Ausgangsbeschränkungen sind Teil der „Notbremse“ von Bund und Ländern

Ausgangsbeschränkungen sind als Maßnahme schon in dem letzten Beschluss von Bund und Ländern enthalten: Darin heißt es, dass „angesichts des deutlich exponentiellen Wachstums“ in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 weitergehende Maßnahmen umgesetzt werden müssen, zu denen „insbesondere Ausgangsbeschränkungen“ zählen. Auch im bundesweit gültigen Infektionsschutzgesetz ist festgehalten, dass für die Dauer einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“, wie sie aktuell besteht, Ausgangsbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum notwendig sein können.

Das Instrument ist also da – doch es werde in vielen Bundesländern nicht so konsequent angewandt, dass damit die dritte Corona-Welle gebrochen werde, erklärte Merkel zuletzt. Kann der Bund also gegensteuern und eine einheitliche Regelung durchsetzen?

Dafür wäre höchstwahrscheinlich eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes notwendig. Das Gesetz gibt dem Bund zwar große Spielräume bei der Bekämpfung der Pandemie. So kann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beispielsweise Preise für wichtige Medizinprodukte festsetzen und deren Ausfuhr verhindern sowie Vorschriften für Krankenhäuser und Apotheken „zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung“ erlassen.

Auch interessant: Corona-Gipfel: Dürfen an Ostern Gottesdienste stattfinden?

Corona-Politik: Merkel könnte Länder über den Bundestag entmachten

Merkels Drohung ist durchaus umsetzbar: Mithilfe der Mehrheit der Koalition im Bundestag könnte die Kanzlerin den Ländern in der Pandemiebekämpfung Macht nehmen. „Wenn man auf Bundesebene der Auffassung ist, dass in der Corona-Politik zu viele Stimmen im Chor ertönen und man diese Polyphonie reduzieren möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten“, sagt Ferdinand Wollenschläger, Rechtswissenschaftler von der Universität Augsburg.

Der eine Weg führt über Paragraf 28a des Infektionsschutzgesetzes, der erst bei der letzten Änderung des Gesetzes im vergangenen Herbst eingefügt wurde. Der regelt, welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie möglich sind, zum Beispiel die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen finden sich dort. Diese Liste von Maßnahmen könnte man enger fassen und so die Rolle des Bundestags stärken.

Der andere Weg führt über Paragraf 32 desselben Gesetzes: Dort ist festgelegt, dass es die Länder sind, die per Verordnungen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie steuern. „Diese Ermächtigung zum Verordnungserlass könnte man stattdessen der Bundesregierung zuweisen“, erklärt Wollenschläger. Schon jetzt regele das Infektionsschutzgesetz aber klar, dass Länder nicht einfach nichts unternehmen können gegen die Pandemie. „Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt, sind umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“

In beiden Fällen, sagt Wollenschläger, müsse aber eine regionale Differenzierung nach dem Infektionsgeschehen möglich bleiben. Denn die Freiheitseinschränkungen per Infektionsschutzgesetz müssten durch das Infektionsgeschehen gerechtfertigt sein.

Eine Gesetzesänderung müssten allerdings Bundestag und Bundesrat beschließen - auch hier wären also gemäß dem föderalen System die Länder mit im Boot. Bislang ist die nächste Sitzung des Bundestags für Mitte April geplant. In der gleichen Woche wollen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen erneut mit Merkel über die Pandemie beraten.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-Notbremse: Diese Länder setzen Ausgangsbeschränkungen um

Derzeit setzen viele Bundesländer die sogenannte „Notbremse“ nur auf Kreisebene um. Insbesondere Ausgangsbeschränkungen werden dabei eher zurückhaltend verhängt. Längst gelten nicht in jeder Kommune mit einer Inzidenz über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche derartige Regelungen. So gehen einzelne Länder derzeit vor:

In Brandenburg gelten für alle Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in der Osterzeit.

In Niedersachsen müssen Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 150 ab sofort nächtliche Ausgangssperren verhängen. Laut Verordnung können Städte und Gemeinden mit einer Inzidenz zwischen 100 und 150 eine solche Regelung zudem bereits nach eigenem Ermessen einsetzen. Diese gelten dann zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr. Bei sogenannten triftigen Gründen gelten jedoch Ausnahmen.

In Bayern ist die Notbremse mittlerweile in 64 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte aktiv. Dort gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 und 5.00 Uhr.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in einigen Regionen in Baden-Württemberg seit Tagen über 100 liegt, gilt auch hier in vielen Kreise eine Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr. Zwei Landkreise widersetzen sich derzeit der Regelung.

In Sachsen sind allgemeine Ausgangsbeschränkungen vorgesehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Die Wohnungen dürfen dann nur mit triftigem Grund verlassen werden, dazu zählt aber auch etwa Bewegung an der frischen Luft.

In Schleswig-Holstein können Kreise und Kommunen nächtliche Ausgangssperren verordnen und die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer um den Wohnort einschränken, falls es in einer Region mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gibt.

In Mecklenburg-Vorpommern können Landkreise künftig ab einer Inzidenz von 100 Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr nach Ermessen verhängen.

In den restlichen Bundesländern gibt es keine Ausgangsbeschränkungen, selbst wenn die „Notbremse“ in einzelnen Regionen greift. Ob sich die Bundeskanzlerin nur dafür einsetzen will, dass dies korrigiert wird, oder auf eine bundesweit einheitliche Regelung drängt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der letzte Beschluss von Bund und Ländern stellt es den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten quasi frei, ob sie die strengeren Regeln nur in einzelnen Regionen umsetzen oder sich am Inzidenzwert des gesamten Bundesland orientieren.

Lesen Sie auch: Wie Rostock zu Deutschlands Corona-Coldspot wurde

Was würden bundesweite Ausgangsbeschränkungen bedeuten?

Sollte es zu einer bundesweit einheitlichen Regelung kommen, stellt sich die Frage, aus welchen Gründen Ausnahmen gemacht werden dürften. In den betroffenen niedersächsischen Kommunen gilt beispielsweise der Lebensmitteleinkauf nicht als triftiger Grund dafür, sich der Regel widersetzen zu dürfen. Lediglich für „eine notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung, die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit, den Besuch von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen sowie den Besuch naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind“ dürfen Ausnahmen gemacht werden, heißt es in der Corona-Verordnung des Landes vom Montag.

Ausgangsbeschränkungen wurden im bisherigen Verlauf der Pandemie in Deutschland nur vorsichtig eingesetzt, da sie eine erhebliche Beschneidung der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger darstellen. Drastisch ist aber nicht nur die Maßnahme an sich, sondern auch die Strafen, die drohen, wenn man die Regeln nicht befolgt: So kann ein Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre in Bayern schon mal 500 Euro kosten.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

(mit tma/jule/dpa)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen