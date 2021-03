Mutter wegen Maske angegriffen? Baby schwer verletzt

Zwei Unbekannte haben in Hessen eine Mutter angegriffen und den Kinderwagen umgestoßen. Zuvor wollten sie ihr wohl die Maske abnehmen.

Korbach. Zwei unbekannte junge Männer haben am Freitag im hessischen Korbach westlich von Kassel einen Kinderwagen umgestoßen und den darin liegenden Säugling dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Frau hatten die Männer zuvor versucht, ihr den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen, wie die Polizei mitteilte. Als sie sich gewehrt habe, soll einer der beiden als 15 bis 20 Jahre alt beschriebenen Täter die Frau getreten, der andere den Kinderwagen umgestoßen haben.

Corona: Streit um Maske - Baby schwer verletzt

Am Samstag fahndete die Polizei weiterhin nach den zwei Männern. Das sechs Monate alte Kind befinde sich nicht in Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit.

Das Baby war nach dem Vorfall am Freitagmittag schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Mutter sei leicht verletzt worden, habe aber nicht stationär aufgenommen werden müssen. (dpa/les)

