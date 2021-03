ARD: Merkel am Sonntag bei Anne Will: Wann geht es los?

Nach ihrem Rückzieher bei der Osterruhe stellt sich Merkel am Sonntag im Ersten den Fragen von Anne Will. Los geht es um 21.45 Uhr.

"Ruhetage" in der Osterwoche - der umstrittene Beschluss von Bund und Ländern als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie hat in Deutschland für Verwirrung gesorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übernimmt nun persönlich die Verantwortung, stoppt das Vorhaben und bittet in einem beispiellosen Schritt um Verzeihung.

Talkshow TV-Talk: Kanzlerin Merkel am Sonntag zu Gast bei Anne Will

Berlin. Die Osterruhe ist gestoppt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Mittwoch die in der Nacht zu Dienstag gefassten Beschlüsse wieder zurückgenommen. Bund und Länder hatten die rechtlichen Hürden von zwei zusätzlichen Ruhetagen offenbar unterschätzt.

Merkel erklärte am Mittwoch, dies sei „einzig und allein“ ihr Fehler gewesen, und sie bitte die Bürger um „Verzeihung“. Die Kanzlerin bedauerte, dass sie durch das Hin und Her „zusätzliche Verunsicherung“ verursacht habe. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel: So zäh liefen Merkels Verhandlungen

Merkel: Bürger sollen sich regelmäßig auf Corona testen lassen Merkel: Bürger sollen sich regelmäßig auf Corona testen lassen

Ein einschneidender Tag in der Amtszeit von Kanzlerin Merkel. Am Sonntag will sie ihre Entscheidung offenbart erneut erklären. Ab 21.45 Uhr ist sie zu Gast in der Talksendung „Anne Will“ in der ARD.

Kommentar: Merkels Oster-Desaster: Ein schwerer politischer Fehler

In der Ankündigung des Senders heißt es: „Was bedeutet das Fehlereingeständnis für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern? Wie soll die Dritte Corona-Welle nun gebrochen werden? Wo steht Deutschland gegenwärtig im Kampf gegen das Virus?“ (jb)

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen