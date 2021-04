Impfung: Hausärzte-Chef fordert Klarheit über Astrazeneca

Berlin.

Jetzt soll es mit den Corona-Impfungen richtig losgehen: In dieser Woche starten endlich die Hausärzte

Zum Start fehlt der Impfstoff von Astrazeneca

Was die Hausärzte dazu sagen und wie es mit der Impfkampagne weitergeht, lesen Sie hier im Überblick

Pieks frei: Ab dem 5. April sind die Hausärzte bundesweit offiziell in die Impfkampagne in Deutschland eingebunden. Im ganzen Land wollen allein in der Woche nach Ostern 35.000 Hausarztpraxen loslegen. Bald darauf sollen auch Fachärzte die Impfungen vornehmen können. Bislang wurde vor allem in den rund 430 Impfzentren geimpft.

Da zunächst nur wenig Dosen Impfstoff zur Verfügung stehen, wird es in den Praxen allerdings zunächst langsam losgehen. In der ersten Woche erhalten alle Praxen zusammen erst einmal 940.000 Impfdosen. Das macht rein rechnerisch nur gut 26 Dosen pro Praxis. Lesen Sie hier: Astrazeneca fehlt beim Impfstart bei Hausärzten.

Praxen regeln Terminvergabe selbst

„Das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger“, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärt. Eine zentrale Einladung für die Patienten gibt es nicht, wie das Bundesgesundheitsministerium erläutert. Wie sie Impftermine vergeben, können die Hausarztpraxen selbst regeln - zum Beispiel per Telefon oder mit Online-Buchungen.

Unterdessen fordert der Chef des Hausärzteverbandes Klarheit über die Nebenwirkungen von Astrazeneca. „Impfen darf nicht zur Mutprobe werden – weder für die Patienten noch für den Arzt“, sagte Ulrich Weigeldt der „Bild“-Zeitung vom Dienstag. Es fehle bisher an Klarheit, welche Vorerkrankungen und Prädispositionen die Geimpften, bei denen Hirnvenen-Thrombosen aufgetreten waren, hatten. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) stuft das Vakzin vorerst als unbedenklich für Jüngere ein - in Deutschland fällt die Bewertung durch die Experten anders aus.

Spahn: Ende April gibt es drei Millionen Impfdosen pro Woche für Arztpraxen

In den ersten zwei Wochen der Impfkampagne bei Ärzten soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums in den Hausarztpraxen ausschließlich das Vakzin von Biontech/Pfizer eingesetzt werden. Ab dem 19. April komme auch noch der Impfstoff von Astrazeneca hinzu, anschließend solle auch der Impfstoff von Johnson & Johnson an die Hausärzte geliefert werden.

Ende April können die Praxen mit bis zu drei Millionen Impfdosen pro Woche für die Hausarztpraxen rechnen, teilte Jens Spahn mit. Lesen Sie auch: Masken-Affäre beeinflusst Vertrauen der Deutschen

Von den teilweise aufwendig aufgebauten Impfzentren wollen die Länder sich aber noch nicht verabschieden: Sie sollen noch mindestens bis zum 30. September betrieben werden und in den kommenden Wochen auch die wichtigste Stütze der Impfkampagne bleiben. Im April sollen jede Woche 2,25 Millionen Dosen bundesweit an die Zentren ausgeliefert werden.

Kritik an flexibler Priorisierung in Arztpraxen

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisiert nun allerdings, wenn man jetzt die Impf-Beschlüsse „auf mehr Flexibilität, weniger Starrheit und vorgezogene Impfungen in Hotspots" setze, bedeute dies das Ende der „lebensrettende Impfpriorisierung für die Schwächsten“. Deswegen müsse fest geregelt werden, dass die Hausärzte in den nächsten Monaten allein den über 70-Jährigen ein Impfangebot machen dürfen, sagte Brysch unserer Redaktion.

Abstand der Corona-Impfung wird verlängert

Der Dokumentationsaufwand für die Hausärzte soll möglichst geringgehalten werden, heißt es im Beschluss des letzten Corona-Gipfels. Daran soll das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit den Ländern arbeiten. Außerdem soll über diese Zusammenarbeit eine gerechte Verteilung und die Versorgung mit Impfzubehör sichergestellt werden.

Zur Beschleunigung der Impfkampagne soll auch beitragen, dass der Abstand zwischen der Verabreichung der Erst- und der Zweitdosis auf das Maximum ausgedehnt wird. Bei Astrazeneca sind dies zwölf Wochen, beim Wirkstoff von Biontech/Pfizer 42 Tage. Damit können mehr Menschen früher eine Erstimpfung erhalten, mit der bereits ein deutlicher Schutz gegen das Virus entsteht. Außerdem hat die Europäische Union mittlerweile den Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen. Lesen Sie auch: So gut ist der neue Wirkstoff von Johnson & Johnson

