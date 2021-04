Corona-Impfung für Kinder: Wann kommt sie? Biontech ab Sommer?

Auch Kinder können schwer an Covid-19 erkranken oder das Coronavirus verbreiten. Erste Impfstoffe für Kinder könnten im Sommer kommen.

Berlin. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die ersten Corona-Impfstoffe für Erwachsene in Europa zugelassen wurden. Kinder wiederum haben eine andere Physiologie als Erwachsene. Arzneimittel für unter 18-Jährige müssen deshalb separat erforscht und zugelassen werden. Ein aufwendiger, langwieriger Prozess, der zumeist Jahre dauert.

Doch das erste Unternehmen macht Fortschritte bei Corona-Impfstoff für Kinder. Mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer könnten schon ab Anfang Juni die ersten Schulkinder ab 12 Jahren geimpft werden. "Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung", sagte Biontech-Chef Uğur Şahin dem "Spiegel".

Das Unternehmen strebt demnach außerdem eine Zulassung des Vakzins für alle Altersklassen im September an. Ziel sei es demnach, dass vor dem nächsten Winter der Impfstoff für alle Kinder ab Kindergartenalter erprobt sei. "Wir sind auf gutem Weg, diese Ziele zu erreichen", sagte Şahin.

Auch wenn Biontech/Pfizer aktuell Spitzenreiter bei der Entwicklung für Corona-Impfstoffe für Kinder ist, laufen in anderen Pharmaunternehmen die ersten klinischen Studien bereits – ein Überblick.

Corona-Impfstoffe für Kinder – diese Studien laufen bereits

Biontech/Pfizer: Der neuartige mRNA-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer ist schon heute für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen – als einziger Corona-Impfstoff in Europa. Studien an 12-15-Jährigen sind abgeschlossen, eine Studie mit 4600 jüngeren Kindern ist weit fortgeschritten. Geimpft wird nach absteigendem Alter: Wenn die Zehnjährigen die Vakzine gut vertragen, sind danach die Neunjährigen an der Reihe. Die Biontech-Forscher sind inzwischen bei der jüngsten Altersklasse angelangt: Kinder ab sechs Monaten. Laut den bereits vorliegenden Studiendaten ist der Impfstoff bei älteren Kindern ab zwölf Jahren zu 100 Prozent wirksam und gut verträglich.

Der US-Pharmahersteller Moderna hat die klinischen Tests an Babys und Kindern in den USA und Kanada unterdessen bereits begonnen. Etwa 6750 gesunde Babys und Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren sollen demnach daran teilnehmen. Dafür würden den Kindern in der sogenannten Phase 2/3-Studie zunächst zwei kleinere Dosen des bei Erwachsenen erfolgreich getesteten mRNA-Wirkstoffes im Abstand von 28 Tagen verabreicht. Das Ergebnis der Studie wird für Mitte 2022 erwartet. Astrazeneca: Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca, der mit der Universität Oxford zusammenarbeitet, begann im Februar eine Studie des Vakzins mit 6- bis 17-Jährigen in Großbritannien. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Stiko zuversichtlich: Impfstoff für Kinder noch 2021

Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), zeigte sich zuversichtlich, dass in Deutschland zum Ende des Jahres ein Corona-Impfstoff für Kinder verfügbar sein wird. Kinderarzt-Verbandspräsident Jörg Dötsch hofft, dass "wir ein Vakzin für 12- bis 15-Jährige im Spätsommer oder spätestens Herbst bekommen, für kleinere Kinder wird es wahrscheinlich länger dauern". (bef/küp/dpa)

