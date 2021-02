In der Innenstadt von Bielefeld hat die Polizei einen Toten gefunden. Er lag im Schneetreiben. Derzeit ist noch unklar, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ob die Person in dem Unwetter erfroren ist.

Ein Notarztwagen vom Rettungsdienst fährt mit Blaulicht auf einer zugeschneiten Straße in Bielefeld.

Umstände noch unklar Toter im Schneetreiben in Bielefelder Innenstadt gefunden

Bielefeld. In der Bielefelder Innenstadt hat die Polizei am Morgen im Schneetreiben einen Toten gefunden. Nach Angaben eines Sprechers in der nordrhein-westfälischen Stadt sind die Umstände derzeit noch offen.

Unklar sei demnach noch, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ob die Person in dem Unwetter erfroren ist. Die Ermittlungen der Kollegen vor Ort seien noch nicht abgeschlossen.

