Kindermissbrauchs-Komplex: Razzia gegen 65 Verdächtige

Köln. Wie die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mitgeteilt hat, sind Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer bundesweiten Razzia gegen 65 Verdächtige vorgegangen, die kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet haben sollen. Der Mitteilung zufolge waren zusätzlich Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei im Einsatz. Die Schwerpunkte lagen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen.

Die Verfahren haben sich laut Polizeibericht aus den Ermittlungen rund um den Kindesmissbrauchs-Komplex Bergisch Gladbach ergeben. Der aktuelle Großeinsatz der Ermittlungsgruppe stellt bereits den zweiten in besagtem Fall dar. Im September hatte die Polizei mit rund 1000 Einsatzkräften 60 Anschriften von rund 50 Beschuldigten durchsucht.

Am Dienstagvormittag liefen die aktuellen Einsatzmaßnahmen noch. "Eine erste Sichtung und Bewertung sichergestellter Beweismittel in den am Einsatz beteiligten Polizeibehörden ist bereits angelaufen", teilten die Ermittler mit. Nähere Details sollen in einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgegeben werden. (day/dpa)

