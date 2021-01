Astrazeneca-Impfstoff: Schlechte Wirksamkeit bei Alten?

Berlin. Der Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus steht aktuell in der Kritik, weil der Konzern seine Lieferverpflichtungen nicht einhalten kann. Nun gibt es Medienberichten zufolge auch noch Zweifel an der Wirksamkeit des Vakzins bei Menschen über 65 Jahren. Der schwedisch-britische Pharmakonzern hat diese zurückgewiesen und als „völlig unkorrekt“ bezeichnet.

Die „Bild“-Zeitung hat in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, dass die Bundesregierung die EU-Zulassung des Astrazeneca-Präparats in der EU nur für Menschen unter 65 Jahren erwarte, weil es offenbar eine niedrigere Wirksamkeit bei Senioren gebe. Das Blatt berief sich auf interne Gespräche zwischen Bundesregierung und den Bundesländern.

Bericht: Astrazeneca-Impfstoff soll bei Älteren nur zu acht Prozent wirksam sein

Ähnlich berichtete das „Handelsblatt“: Unter Berufung auf Koalitionskreise hieß es dort, dass die Bundesregierung, der die neuesten Daten des EU-Zulassungsprozesses vorliegen, dem Vakzin nur eine Wirksamkeit von acht Prozent bei über 65-Jährigen zurechne. Die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs von der EU-Arzneimittelbehörde EMA könnte am kommenden Freitag erfolgen, wie die Behörde auf ihrer Webseite mitteilt.

Laut Astrazeneca ist an den Gerüchten um die niedrigere Wirksamkeit des Astrazeneca-Impfstoffes bei Senioren nichts dran: Eine Sprecherin wies die Berichte als „völlig unkorrekt“ zurück. Sie verwies auf Daten, die im November vom Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurden: Demnach hätten auch Ältere eine starke Immunreaktion auf das Vakzin gezeigt. Man hätte bei 100 Prozent von „älteren Erwachsenen“ mit der zweiten Impfdosis spezifisch gegen das Coronavirus gerichtete Antikörper erzeugen können.

„Bild“-Informationen zufolge sollen Bund und Länder bislang geplant haben, das Astrazeneca-Mittel bei Älteren einzusetzen, die zu Hause wohnen und denen es aus Krankheits- oder Altersgründen nicht möglich ist, in ein Impfzentrum zu kommen. Der Transport des Vakzins ist einfacher als etwa beim Biontech/Pfizer-Impfstoff 231294218, der eine spezielle Kühlung benötigt.

Astrazeneca-Wirksamkeit: Wird die Impfreihenfolge geändert?

Das „Handelsblatt“ berichtet, dass das Bundesgesundheitsministerium wegen der angezweifelten Wirksamkeit bei Älteren bereits über eine Änderung der Impfreihenfolge nachdenke. Es ergebe sich möglicherweise die Folge, dass in der Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen mehrere Millionen eingeplante Impfdosen fehlen könnten, so die Zeitung.

Dies würde den Impfplan der Regierung erheblich durcheinanderbringen.

Astrazeneca: Kleinere Impfstoff-Lieferung an die EU als vereinbart

Die Kritik an Astrazeneca in der EU ist bereits groß, weil das Unternehmen kürzlich angekündigt hatte, weniger Dosen als vereinbart an die Europäische Union liefern zu können – Probleme in einer Produktionsstätte seien die Ursache.

Wie groß die Ausfälle sein werden, teilte Astrazeneca zunächst nicht mit. Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Astrazeneca im ersten Quartal nur 31 Millionen Impfdosen liefern könne 231393633 – 60 Prozent weniger als vereinbart. (raer/afp)

