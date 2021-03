Corona: Der Impfrechner "Omni Calculator" berechnet, wann Sie an der Reihe sind

Alles, was sich eine Kanadierin zu ihrem Geburtstag wünscht, ist eine Corona-Impfung: "Heute werde ich 94! Keine Geschenke, nur den Impfstoff, bitte" schrieb Nina Rocketts Tochter Margot auf ein Transparent, das sie am Haus ihrer Mutter in Toronto aufhängte - als Protest gegen die bisher zögerliche Impfkampagne im Land.