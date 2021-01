Glätte-Unfall Auto stürzt in Fluss: Fahrer und Neunjähriger tot

Bei einem tragischen Unfall sind in Vorpommern ein Autofahrer und ein Kind gestorben. Der Wagen war in einer Tempo-30-Zone auf glatter Straße ins Rutschen gekommen und in einen Fluss gestürzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.