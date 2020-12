Corona: RKI zählt erstmals mehr als 30.000 Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen erreicht laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland einen neuen Höchststand

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf Corona getestet worden

Angela Merkel hat die beide Corona-Impfstoff-Entwickler Ugur Sahin und Özlem Türeci per Videokonferenz getroffen

Schwedens König nennt den Kampf der schwedischen Regierung gegen Corona „gescheitert“

Baden-Württemberg hat allerdings wegen technischer Probleme rund 3500 Fälle zu wenig übermittelt

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.423.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 24.200 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland am Donnerstag offenbar einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte die Zahl der Neuinfektionen zunächst mit 26.923 angegeben. Das RKI wies aber darauf hin, dass aus Baden-Württemberg aus technischen Gründen rund 3500 Fälle zu wenig übermittelt wurden. Zusammen mit den fehlenden Meldungen wäre die Marke von 30.000 Neuinfektionen also erreicht.

Wie in Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus auch in anderen EU-Ländern am 27. Dezember starten. In manchen Staaten werde auch erst am 28. oder 29. Dezember begonnen, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag auf Twitter. „Das ist Europas Moment.“ Lesen Sie hier: Corona-Impfstoff: Darum dauert es so lange

Corona-News des Tages: RKI meldet 698 neue Todesfälle in Deutschland

Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut (RKI) 698 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Auch die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zur vergangenen Woche stark gestiegen. Vor sieben Tagen wurden dem RKI noch 23.679 Neuinfektionen gemeldet.

Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Corona – Mehr Infos zum Thema

Donnerstag, 17. Dezember: Schwedens König: Kampf gegen Corona „gescheitert“

12.40 Uhr:Schwedens König hat deutliche Kritik am Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie geäußert. „Ich denke, dass wir gescheitert sind“, sagte König Carl XVI. Gustaf am Donnerstag im schwedischen Fernsehen. „Viele Menschen sind gestorben, das ist furchtbar.“

Beobachter waren überrascht über die deutlichen Worte des Monarchen, der sich üblicherweise aus dem politischen Tagesgeschäft heraushält. Schweden geht seit Beginn der Corona-Pandemie einen weniger restriktiven Weg als die meisten anderen europäischen Länder. Kritiker warfen den Behörden deshalb vor, mit ihrer Strategie Menschenleben zu gefährden.

Merkel hofft durch Impfung auf Durchbruch in Pandemie

12.21 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhofft sich von den bevorstehenden Corona-Impfungen einen Durchbruch bei der Bekämpfung der Pandemie. „Wenn wir sehen, wie viele Menschen im Augenblick an Corona sterben, dann weiß man, wie viel Leben das retten kann“, sagte Merkel am Donnerstag in einer Schaltkonferenz mit den Gründern des Mainzer Impfstoff-Entwicklers Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci. „Deshalb freuen wir uns natürlich auch in Deutschland schon auf den Tag, an dem das Impfen begonnen werden kann nach der Zulassung durch die europäischen Behörden.“

Corona – Mehr zum Thema

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen