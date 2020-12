Leni Klum: Heidi Klums Tochter startet mit Vogue-Cover ihre Modelkarriere

Los Angeles/München. Leni Klum gibt ihr Model-Debüt – und das gleich zusammen mit Mama Heidi Klum auf dem Cover der deutschen „Vogue“. Die Fotos für die Januar/Februar- Ausgabe wurden in Los Angeles produziert.

Die 16-Jährige schrieb am Donnerstagabend bei Instagram, sie sei so aufgeregt wegen ihres ersten Titelbilds auf dem Cover einer Zeitschrift. Sie könne sich keinen besseren Start vorstellen als Model.

Leni Klum will in den nächsten Jahren Modelerfahrungen sammeln

Im Interview mit der „Vogue“ schließt die 16-Jährige jedoch auch eine Fernsehshow „Germany’s Next Topmodel by Leni Klum“ nicht aus. „Ich kann mir das schon vorstellen. Aber die nächsten Jahre nutze ich jetzt erst mal, um Erfahrungen zu sammeln“, so Leni Klum. „Und wenn meine Mutter dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich sehr gern ein.“ 2021 soll die 16. Staffel von Heidi Klums ProSieben-Casting-Show ausgestrahlt werden. Lesen Sie hier: Heidi Klum spricht über GNTM-Nachfolge: Wird es Leni Klum?

Heidi Klum gesteht im „Vogue“-Interview: „Ich glaube, es wird auch noch etwas dauern, bis ich es schaffe, meine schützende Hand nicht mehr über Leni zu halten. Es ist ihre Karriere, sie soll ihre Entscheidungen treffen, aber ich bleibe für immer ihre Mutter. Deswegen musst du mir nachsehen, wenn ich mich ab und zu einmische.“

Bei Instagram schrieb Klum am Donnerstagabend, sie sei stolz auf ihre Tochter. „Du weißt immer ganz genau, was du willst und was du nicht willst.“ Mehr zum Thema: Germany’s Next Topmodel“-Finale: Lijana geht freiwillig

Tochter von Heidi Klum ist mit drei verschiedenen Vätern aufgewachsen

Endlich könne Leni zeigen, wer sie sei. „Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, meine Tochter zu sein. Du hattest nie die Möglichkeit „normal“ aufzuwachsen. Aber was ist schon normal? Mit drei verschiedenen Daddys groß zu werden wahrscheinlich auch nicht.“ Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Ihr leiblicher Vater ist Formel-1-Teamchef Flavio Briatore.

Heidi Klum (l.), und ihre Tochter Leni auf dem Cover der Januar-/Februar-Ausgabe der deutschen "Vogue".

Foto: Chris Colls / dpa

Nach der Beziehung mit Briatore lernte Heidi Klum ihren früheren Ehemann Seal kennen, mit dem sie bis 2014 verheiratet war. 2009 adoptierte Seal die fünfjährige Leni mit Zustimmung ihres leiblichen Vaters. Briatore nennt in der aktuellen „Gala“ Lenis Model-Pläne „eine tolle Sache“. Heidi Klum, die aus Bergisch Gladbach bei Köln stammt, ist seit 2019 mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (31) verheiratet. Lesen Sie hier:Heidi Klum und Tom: So luxuriös sind ihre Flitterwochen

Heidi Klum schrieb bei Instagram, ihre Leni sei „eine selbstbewusste junge Frau, die für ihre Ziele kämpft“. „Und auch wenn du die schlauen Ratschläge deiner Mama oft nicht hören willst, hier ist noch einer: Tue nie etwas, das du nicht tun möchtest und höre immer auf dein Bauchgefühl.“ Die „Vogue“ sei „der beste Einstieg in die Karriere, von der du träumst“.

(msb/dpa)

